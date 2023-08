Cet été, l'OM s'est beaucoup renforcé en attaque, donnant les armes à Marseille pour être dangereux, mais également mettre en concurrence les joueurs.

OM : Vitinha titulaire ? Marcelino y réfléchit

Auteur d'une demi-saison manquée à l'OM, après son arrivée lors du dernier mercato hivernal, Vitinha avait été annoncé proche de la sortie ces dernières semaines. Finalement, l'attaquant portugais, acheté pour 32 millions d'euros en janvier est bel et bien resté à Marseille, et réalise un excellent début de saison qui pourrait chambouler les plans de son entraîneur pour le secteur offensif de l'Olympique de Marseille en vue des prochaines rencontres.

Entré en jeu contre le Stade Brestois ce vendredi, l'ancien joueur de Braga n'a pas marqué, mais s'est encore montré très remuant, ce qui pousse Marcelino à la réflexion. "Si Vitinha continue à ce niveau, il va finir titulaire, lâche le coach de l'OM. C'est pareil pour tout le monde. L'entraîneur doit choisir onze joueurs. [...] Vitinha est en progression constante." Une source de motivation supplémentaire pour l'attaquant, sous contrat avec le club phocéen jusqu'en 2027.

Un début de saison fracassant pour Vitinha

Pour cause, Vitinha est l'un des hommes forts de l'OM en ce début de saison. En effet, l'attaquant portugais a déjà eu l'occasion de s'illustrer, et a déjà inscrit 2 buts en 3 matchs de Ligue 1. Il aurait même pu être le sauveur de l'Olympique de Marseille pour la qualification en Ligue des Champions, mais son but avait été refusé en raison d'un hors-jeu, alors que l'on jouait les prolongations.

Cette déclaration de Marcelino concernant Vitinha est également un moyen de mettre la pression sur les autres attaquants de l'effectif, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, qui est arrivé en tant que titulaire indiscutable. C'est donc l'occasion de rappeler à tout le monde que personne n'est à l'abri et que ce sont les performances qui décident des titulaires.