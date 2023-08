L’ASSE n’a plus que deux jours pour recruter son milieu de terrain attendu et boucler son mercato. La signature d'un joueur convoité serait imminente.

Mercato ASSE : Florian Tardieu vers un transfert libre à Saint-Etienne

L’ASSE n’attend pas grand monde en cette fin de mercato. La priorité du club est un milieu de terrain. Et le nom en tête de liste de Loïc Perrin est Florian Tardieu de l’ESTAC. Il était déjà courtisé à l’été 2022 pour rejoindre son ancien entraîneur, Laurent Batlles, à Saint-Etienne. À deux jours de la fermeture du marché des transferts, l'entraîneur des Verts fait tout son possible pour l’attirer afin de renforcer son entrejeu. Alors que les négociations entre Saint-Etienne et le club aubois traînent depuis plusieurs jours, une bonne nouvelle est tombée ce mercredi.

Selon Peuple-Vert, Florian Tardieu devrait être libéré de ses dix derniers mois de contrat. L’idée pour Troyes étant de faire l’économie de son salaire. Le capitaine de l'ESTAC serait donc libre de signer avec le club de son choix. Et sa préférence est bien l’ASSE, malgré l’offensive des Girondins de Bordeaux. D’après Actu Sainté, le natif d’Istres devrait s'engager avec les Verts pour les trois prochaines années.

Sauf retournement de situation de dernière minute, Florian Tardieu devrait donc rejoindre Laurent Batlles et prendre immédiatement sa place dans le milieu de terrain stéphanois où Aïmen Moueffek et Thomas Monconduit sont sollicités par Angers.

L'équipe de Laurent Batlles est à la traîne

L'ASSE a recruté quatre nouveaux joueurs cet été : un avant-centre (Ibrahim Sissoko), un défenseur central (Dylan Batubinsika), un ailier droit (Stéphane Diarra) et un latéral gauche (Mahmoud Bentayg). Les trois premiers ont déjà joué au moins un match avec les Verts, dont les premiers résultats ne sont pas rassurants.

En quatre journées de Ligue 2, l'équipe de Laurent Batlles n'a pris que 4 points (soit deux défaites, un nul et une victoire). Insuffisant pour prétendre à la montée en Ligue 1, surtout que les concurrents de l'ASSE ont déjà une longueur d'avance, notamment le SM Caen (12 points sur 12 possible).