Poussé vers la sortie par l’OM, Mattéo Guendouzi est attendu du côté de la Lazio Rome. Mais les choses semblent se compliquer.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi convoqué à l’entraînement

Après un début de saison difficile à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi s’apprête à faire ses valises. Le milieu de terrain est en effet proche de s’engager en faveur de la Lazio Rome. Malgré son attachement profond au club marseillais, le joueur de 24 ans a finalement été séduit par la perspective de bénéficier de plus de temps de jeu en Serie A. Un accord entre l'OM et la Lazio Rome a été conclu en début de semaine pour un prêt payant d'un million d'euros, assorti d'une option d'achat de 18 millions d'euros, bonus compris.

Mattéo Guendouzi est maintenant attendu à Rome pour passer sa visite médicale, avant de s’engager officiellement avec la Lazio. Cependant, son transfert en Italie traîne en longueur. Alors que son arrivée dans la capitale italienne était initialement prévue ce mercredi matin, elle a encore été retardée. Et pour cause, à deux jours du match entre l’OM et le FC Nantes, comptant pour la 4e journée de Ligue 1, Mattéo Guendouzi a été aperçu ce matin à la Commanderie et s’est même entraîné avec le groupe phocéen.

Mattéo Guendouzi attendu ce mercredi à la Lazio Rome

Sa présence à la séance d’entraînement de l'OM a rapidement semé le doute sur son transfert imminent à la Lazio Rome. D’autant plus que le club présidé par Pablo Longoria doit encore s'entendre avec les intermédiaires impliqués dans l'opération pour finaliser cette transaction. Toutefois, ces circonstances inattendues n’empêcheront pas la signature de Mattéo Guendouzi à la Lazio Rome.

D’après les dernières informations de Fabrizio Romano, le milieu de terrain de l’OM « se rendra à Rome dans les prochaines heures pour devenir un nouveau joueur de la Lazio ». Mattéo Guendouzi serait passé à la Commanderie pour faire ses adieux au vestiaire marseillais avant de prendre son vol pour l’Italie. Selon la source, l'ancien joueur d'Arsenal est attendu dans la journée à la Lazio Rome. Son transfert n’est donc plus qu’une question d'heures.