Alors que le PSG lui cherche toujours une porte de sortie, Hugo Ekitike a donné son accord pour partir, et un gros deal se profile à Paris.

Mercato PSG : Hugo Ekitike d'accord pour rejoindre West Ham

En parallèle de l'épineux dossier Randal Kolo Muani, le PSG tente de récupérer une belle indemnité de transfert en cédant Hugo Ekitike. Malgré une bonne préparation estivale, l'attaquant parisien a été informé par sa direction qu'il ne faisait pas partie des plans de Luis Enrique cette saison, et qu'un départ était envisagé. Dans un premier temps, le Paris Saint-Germain a tenté d'inclure l'ancien joueur du Stade Reims dans les négociations avec l'Eintracht Francfort pour faire baisser le prix de Randal Kolo Muani.

Intéressés, les dirigeants allemands ont formulé deux propositions à Hugo Ekitike, mais ce dernier n'a pas accepté, la faute à un salaire bien inférieur à celui qu'il touche actuellement au PSG. En revanche, Sky Sport annonce ce mercredi que le joueur de 21 ans a donné son accord pour rejoindre West Ham. Des discussions entre l'entourage de l'attaquant français et les représentants des Hammers ont eu lieu la semaine dernière, et le projet sportif proposé par le pensionnaire de Premier League a convaincu Hugo Ekitike.

Le PSG et West Ham discutent toujours

D'après la source, les discussions se poursuivent entre le PSG et West Ham concernant les modalités de transfert au sujet d'Hugo Ekitike. Les dirigeants anglais sont ouverts à un prêt, mais également à un transfert sec, une solution privilégiée par le Paris Saint-Germain. Pour rappel, les dirigeants parisiens espèrent obtenir un joli chèque pour son attaquant, récemment acheté 35 millions d'euros au Stade de Reims.

En plus de West Ham, Crystal Palace a également manifesté son intérêt pour l'attaquant français, et pourrait bientôt formuler une première offre au PSG. Le temps presse, car il ne reste plus que deux jours avant la fermeture du mercato estival, et Paris va devoir boucler le dossier dans les prochaines heures pour espérer récupérer une indemnité de transfert.