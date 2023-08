Alors que Marco Verratti est en instance de départ ces derniers jours, Luis Enrique s'est montré très cash avec l'Italien, qui n'entre pas dans ses plans.

Mercato PSG : Luis Enrique ne veut pas de Marco Verratti

Alors que son transfert à Al-Arabi au Qatar est sur le point d'être bouclé, Marco Verratti va bel et bien quitter le PSG, après 11 saisons passées au sein du club de la capitale. Le départ du milieu de terrain italien, quelques semaines après l'arrivée de Luis Enrique, n'est pas anodin, et montre une volonté du coach espagnol de se débarrasser du joueur, lui qui a fait un grand ménage dans l'effectif cet été, notamment au milieu de terrain.

Si l'on regarde la dernière rencontre du PSG contre le RC Lens, les supporters peuvent néanmoins être rassurés concernant le départ de Marco Verratti. En effet, Manuel Ugarte a été le meilleur joueur de la rencontre, alors que Warren Zaïre-Emery et Vitinha se sont montrés plutôt complémentaires ce qui a fait que, pour une fois, l'entrejeu semblait être le point fort du Paris Saint-Germain, ce qui n'était pas le cas lors des saisons précédentes.

Le ton est monté entre Luis Enrique et Marco Verratti

À en croire les informations révélées par Le Parisien, Marco Verratti et Luis Enrique auraient eu un échange assez virulent. En effet, agacé par le comportement de l'Italien, le nouvel entraîneur du PSG ne s'est pas privé pour lui dire ce qu'il pensait de sa façon de travailler et de son hygiène de vie. "Avec moi, tu ne joueras jamais !", voici les mots qu'aurait utilisé l'ancien sélectionneur de la Roja pour entériner encore un peu plus le départ du joueur formé à Pescara.

Ce qui agace par-dessus tout le coach espagnol concernant Marco Verratti, c'est avant tout son hygiène de vie et ses sorties à répétition. Depuis le début de sa carrière, Luis Enrique est un entraîneur qui prône le sérieux, ce qu'il vient de prouver avec cette phrase choc, sous les yeux, qui plus est, de Luis Campos.