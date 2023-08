Le LOSC pourrait conclure son mercato avec la signature d’un défenseur. Une offre importante a été transmise par Lille pour un transfert de dernière minute.

Mercato LOSC : Lille propose 11 millions pour Daniil Denisov

Engagé en coupe d’Europe, le LOSC s’est bien renforcé cet été. Sept nouveaux joueurs ont rejoint l’équipe de Paulo Fonseca, dans tous les compartiments, avec un gardien de but (Vito Mannone), deux défenseurs (Samuel Umtiti, Tiago Santos), deux milieux de terrain (Ignacio Miramon, Nabil Bentaleb) et deux attaquants (Hakon Haraldsson, Ivan Cavaleiro). Toutefois, le mercato de Lille n’est pas refermé. À la suite du transfert de Carlos Baleba à Brighton en Premier League et en prévision de possibles mouvements dans les derniers instants du mercato, la direction lilloise reste en alerte pour des opportunités de dernière minute.

Le président Olivier Létang serait d’ailleurs sur un gros coup en Russie, après avoir touché un chèque de 27 millions d'euros, hors bonus, sur la vente du milieu camerounais. D’après les informations du média russe Metaratings, il aurait transmis une offre de 11 millions d'euros au Spartak Moscou pour la pépite du club, Daniil Denisov (20 ans).

Une offre suffisante pour boucler la signature de la pépite russe

L’imposant latéral droit (1m85) convoité par Paulo Fonseca et le LOSC a été formé au Zenit Saint-Pétersbourg, mais a rejoint le Spartak en juillet 2019. Il est sous contrat avec le club moscovite jusqu’en juin 2026. Sa cote sur le marché des transferts est évaluée à 4 millions d'euros. Évidemment, l’offre des Dogues vaut près de trois fois la valeur marchande du défenseur.

De ce fait, elle devrait faire bouger les lignes à Moscou. Daniil Denisov est passé dans toutes les sélections de jeunes, jusqu’à l’équipe A. En mars 2023, il a validé sa première cape en match amical contre l’Irak (2-0). Cette saison, il a déjà délivré deux passes décisives en 8 matchs disputés avec l'équipe des ''Gladiateurs''.