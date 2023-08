En cette fin de mercato, les rumeurs et informations se multiplient, alors que l'OM veut tenter de boucler rapidement son marché des transferts.

Mercato OM : L'avenir d'Azzedine Ounahi est assez flou

Depuis plusieurs jours, l'avenir d'Azzedine Ounahi à l'OM est largement remis en question, ce qui pourrait bien laisser présager un départ du Marocain, seulement 6 mois après avoir rejoint le club phocéen. Une nouvelle qui serait terrible pour les supporters marseillais, qui semblent plutôt attachés à l'ancien joueur d'Angers, qui n'a pas encore vraiment eu l'occasion de montrer tout son talent à l'OM depuis son arrivée l'hiver dernier.

Récemment, The Athletic affirmait que les discussions entre l'Olympique de Marseille et le club anglais de Brighton sont en bonne voie pour le transfert d'Azzedine Ounahi, alors que le club phocéen vient tout juste de valider le départ de Mattéo Guendouzi à la Lazio. Un nouveau départ qui pourrait faire mal, mais qui ne serait pourtant pas d'actualité selon d'autres sources proches du dossier.

Pas de discussion entre l'OM et Brighton pour Azzedine Ounahi ?

Malgré les informations révélées par la presse anglaises ces dernières heures, La Minute OM, toujours bien renseigné sur l'actualité mercato du club phocéen, a tenu à rétablir la vérité. Si l'on en croit le compte Twitter, il n'y a pas la moindre discussion entre Brighton et l'Olympique de Marseille dans le cadre d'un possible départ de l'international marocain, qui devrait donc rester en France, malgré le peu de temps de jeu dont il bénéficie avec Marcelino.

Cependant, même si cette possible opération n'était pas d'actualité, cela ne signerait pas, pour autant, la fin du mercato estival marseillais. Et pour cause, les Olympiens veulent aussi boucler un autre départ, en défense cette fois, puisque le FC Lorient discute avec le club pour obtenir le transfert d'Isaak Touré, qui risque de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu cette saison à Marseille.