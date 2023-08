Alors que la saison de l'OM est lancée depuis plusieurs semaines, le club phocéen vient d'annoncer quelque chose que les fans attendaient impatiemment.

OM : L'Olympique de Marseille révèle son maillot third

Comme tous les ans, les trois maillots de chaque équipe sont très attendus par les supporters. Si l'OM avait déjà annoncé ses maillots domicile et extérieur, on attendait encore le maillot third, souvent le plus original, qui a finalement été annoncé ce mercredi, dans la soirée. Sur ses réseaux sociaux, le club a publié une vidéo de présentation travaillée, utilisant de nombreux effets spéciaux pour faire ressortir la thématique du maillot : "peuple volcanique".

Ainsi, l'OM nous a présenté hier le maillot que les hommes de Marcelino pourraient porter en Ligue Europa et en Coupe de France. Un vêtement qui sort des codes habituels pour les équipements du club phocéen, n'abordant ni blanc, ni bleu, il tente de faire un rappel à la lave et aux volcans, ce qui n'a pas forcément plu à tout le monde, notamment les supporters de l'Olympique de Marseille, qui regrettent ce changement de couleur.

Un maillot qui ne fait pas l'unanimité

Une fois n'est pas coutume, les couleurs arborées par ce maillot sont le noir et l'orange, deux couleurs assez inhabituelles pour l'OM, ce qui n'est pas tellement surprenant pour un maillot third, qui va souvent à l'encontre des codes. Imaginé par Puma, ce dernier n'a cependant pas semblé plaire aux supporters qui, s'ils ont apprécié la vidéo de présentation, n'ont pas vraiment aimé ce nouveau maillot, comme en témoignent les centaines de réactions négatives faisant suite à cette publication.

Cela relance également le débat sur l'équipementier de l'OM au sein des supporters. En effet, depuis le retour du club phocéen chez Puma, les supporters trouvent que les maillots sont moins travaillés, et beaucoup espèrent voir un retour d'Adidas pour les prochaines années. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas pour tout de suite, puisque le club dirigé par Pablo Longoria est sous contrat avec Puma jusqu'en 2028.