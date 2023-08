Très actif durant ce mercato estival, l'OM pourrait encore faire parler, alors qu'il reste un peu de temps avant la fermeture du marché des transferts.

Mercato OM : Pablo Longoria a été très actif cet été

Le mercato estival a été très agité du côté de l'OM. Plusieurs noms séduisants ont débarqué à l'Olympique de Marseille ces deux derniers mois, à commencer par Pierre-Emerick Aubameyang, nouvelle tête d'affiche du projet phocéen. Malgré l'élimination du club lors des barrages de la Ligue des Champions, l'écurie présidée par Pablo Longoria s'est bien renforcée, et pourrait bien jouer les premiers rôles en Ligue 1 et, pourquoi pas, en Ligue Europa.

Au total, si l'on compte également les options d'achat pour les joueurs prêtés la saison dernière, le club dirigé par Pablo Longoria a déboursé pas moins de 72 millions d'euros sur ce marché des transferts. Cela fait du club olympien le 3e club le plus dépensier de Ligue 1, derrière le PSG et l'AS Monaco, avec des arrivées qui ont grandement renforcé leur effectif en vue de l'exercice 2023-2024.

Quelques dossiers importants encore à régler pour Pablo Longoria

Alors que la vente de Matteo Guendouzi à la Lazio Rome vient d'être actée par l'OM, Pablo Longoria voudrait avancer sur d'autres dossiers importants. Parmi ceux-là, on retrouve notamment le possible échange entre Bamo Meïté et Isaak Touré, qui serait en très bonne voie, puisque l'Olympique de Marseille et le FC Lorient se seraient mis d'accord, et qu'un accord total serait tout proche d'être trouvé dans ce dossier de dernière minute.

Enfin, un point d'interrogation reste toujours en suspens. En effet, on ne sait pas encore de quoi l'avenir d'Azzedine Ounahi sera fait dans les prochaines semaines, lui qui est notamment annoncé en Premier League, bien que le voir rester à l'OM ne serait pas non plus impossible, selon d'autres informations. À voir ce que Pablo Longoria décidera de faire pour le Marocain.