À quelques heures de la fermeture du mercato estival, le PSG aurait totalement changé d’avis concernant le transfert de son jeune attaquant Hugo Ekitike.

Mercato PSG : Le Paris SG recale Crystal Palace pour Hugo Ekitike

Devenu indésirable depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, Hugo Ekitike est clairement poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Annoncé dans les plans de l’AC Milan, Brentford, OL, Eintracht Francfort et de Crystal Palace, l’attaquant de 21 ans n’a toujours pas quitté les rangs des Rouge et Bleu, à quelques heures de la clôture du marché des transferts. Pourtant, les Anglais de Crystal Palace avaient formulé une offre concrète à Luis Campos pour l’international espoir français.

Intéressé par le profil du natif de Reims, les Eagles souhaitaient le recruter sous la forme d’un prêt frappé d’une option d’achat à 35 millions d’euros, soit le montant déboursé par Paris pour l’attirer l’été passé. Mais le journal L’Équipe assure ce jeudi que Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens auraient repoussé cette proposition pourtant alléchante pour Hugo Ekitike. Le quotidien sportif explique que cette décision du PSG serait en particulier liée à l’évolution du dossier Randal Kolo Muani.

Paris et Francfort négocient toujours pour Hugo Ekitike

À en croire L’Équipe, « Crystal Palace s’était positionné pour accueillir Hugo Ekitike. Le club londonien a même été jusqu’à faire une offre de prêt avec option d’achat pour l’attaquant. Une proposition refusée par le PSG qui espère toujours un transfert définitif. Les dirigeants parisiens attendent surtout d’en savoir plus sur Randal Kolo Muani. »

Et selon le journaliste Marc Mechenoua du quotidien Le Parisien, les négociations ont repris entre le Paris SG et l’Eintracht Francfort ce jeudi matin pour Ekitike. « Un accord pourrait permettre de solutionner le dossier Randal Kolo Muani », précise le journaliste sportif. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives pour Kolo Muani, Hugo Ekitike et le Paris Saint-Germain.