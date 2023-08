Après avoir annoncé les arrivées de deux renforts offensifs, l'OL officialise une nouvelle opération en attaque sur cette fin de mercato.

Mercato OL : Amin Sarr file en prêt à Wolfsburg

Les mouvements s'intensifient à l'Olympique Lyonnais sur ces dernières heures de mercato. Maintenant que le secteur offensif de Laurent Blanc est renforcé avec les arrivées de Mama Baldé et d'Ernest Nuamah, les dirigeants travaillent sur plusieurs départ en interne. Alors que Bradley Barcola est actuellement à Paris pour passer sa visite médicale après qu'un accord ait été trouvé entre l'OL et le PSG, un autre attaquant vient de quitter officiellement les Gones.

Via un communiqué officiel publié sur son internet, l'OL a annoncé le départ d'Amin Sarr, prêté à Wolfsburg avec une option d'achat de 13 millions d'euros. "L’Olympique Lyonnais informe du prêt de son attaquant international Espoirs suédois, Amin Sarr, au club allemand de Wolfsburg jusqu’au 30 juin 2024. Ce prêt accompagné d’un bonus d’1M€ est assorti d’une option d’achat fixée à 13M€, à laquelle pourrait s’ajouter des incentives d’un montant de 500K€ ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert."

Amin Sarr n'a pas réussi à briller à l'OL

Arrivé à Lyon l'hiver dernier contre un chèque de 11 millions d'euros, Amin Sarr n'a jamais réussi à s'imposer sous les ordres de Laurent Blanc. En 16 matchs de championnat disputés, l'attaquant suédois n'a inscrit qu'un seul petit but et délivré une passe décisive. Désormais, il va tenter de relancer sa jeune carrière en Bundesliga, du côte de Wolfsburg, et pourquoi pas s'imposer comme un titulaire indiscutable pour convaincre ses futurs dirigeants de l'acheter définitivement. Si son passage en Allemagne n'est pas convaincant, le joueur de 22 ans reviendra à Lyon à l'issue de la saison, où son contrat court jusqu'en juin 2027.