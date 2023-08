Après avoir renforcé son effectif dans tous les secteurs de jeu, le RC Lens pourrait bientôt conclure un deal avec le Stade Brestois.

Mercato RC Lens : Julien Le Cardinal, cible prioritaire du Stade Brestois

Si le mercato lensois est vraisemblablement clos dans le sens des arrivées, il est encore tout à fait possible de voir un ou plusieurs éléments quitter l'Artois dans les prochaines heures. Recruté en qualité de joker médical la saison dernière pour compenser la grave blessure de Jimmy Cabot, Julien Le Cardinal n'entre plus dans les dirigeants du RC Lens, et veut déjà quitter le nord de la France.

Selon les informations révélées par Le Télégramme ce jeudi, le Stade Brestois serait très intéressé à l'idée de récupérer l'ancien piston du Paris FC. À quelques heures de la fermeture du mercato estival, les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Si le SB29 cherche à se faire prêter le joueur pour la totalité de la saison, les dirigeants lensois souhaitent absolument un transfert sec pour récupérer une petite somme d'argent.

Plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont sur le dossier

Le Stade Brestois n'est pas seul sur la piste menant à Julien Le Cardinal. D'après les informations révélées par Foot Mercato, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 veulent s'attacher les services du défenseur de 26 ans. Pour le moment, le Stade Brestois est en pole position, mais en voulant absolument privilégier un prêt, les Bretons pourraient bien repartir bredouille dans cette affaire. Il ne reste plus que quelques heures avant la fermeture du marché des transferts, et ce dossier risque d'agiter le RC Lens jusqu'à minuit.