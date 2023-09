Durant la conférence de presse d'avant-match qui s'est tenue ce vendredi au Roazhon Park, Bruno Genesio a comparé le Stade Rennais à l'OL.

Stade Rennais : Bruno Genesio "peiné" par ce qu'il se passe à l'OL

Ce n'est un secret pour personne, Bruno Genesio a gardé un attachement particulier à l'Olympique Lyonnais. Passé en tant que joueur pendant 10 ans, il a aussi été l'entraîneur des Gones durant quatre saisons, où il a notamment réussi à faire briller le club sur la scène européenne. Aujourd'hui sur le banc du Stade Rennais, le coach de 56 ans continue de suivre avec attention ce qu'il se passe dans le Rhône, et la situation que traverse actuellement l'ancien club de Jean-Michel Aulas ne le laisse pas indifférent, selon ses propos en conférence de presse ce jeudi.

"Je suis peiné, tout simplement. Je suis peiné pour mes amis lyonnais, et j'en ai encore beaucoup là-bas, c'est tout." Bruno Genesio n'a pas voulu s'éterniser sur le sujet, mais nul doute qu'il devrait continuer à suivre de très près l'évolution de la situation dans son ancien club.

Des similitudes entre le SRFC et l'OL des années 90 selon Genesio

Quelques instants avant d'évoquer la situation de l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur a comparé l'OL des années 90 au Stade Rennais d'aujourd'hui, en affirmant qu'il y avait beaucoup de similitudes, d'abord sur les propriétaires, le centre de formation, et plus récemment sur le recrutement. "Des joueurs de plus en plus expérimentés arrivent, avec Nema (Matic) et Steve (Mandanda) actuellement ou Steven (Nzonzi) avant. Ça a été la même chose à Lyon avec arrivée de Sonny (Anderson). Il y a plein de similitudes, et j'espère qu'on arrivera à avoir le même parcours parce qu'il y a moyens de le faire."