L'OL touche enfin au but pour son milieu de terrain tant attendu. En effet, Lyon va valider l'arrivée d'un numéro 6 en provenance d'Espagne, ce vendredi.

Mercato OL : Guido Rodriguez ne viendra pas à Lyon cet été

Cible prioritaire du côté de l'OL, en quête d'un milieu défensif cet été, le dossier Guido Rodriguez a occupé une bonne partie du marché des transferts du club rhodanien. Bien que l'Argentin avait un accord avec Lyon pour rallier la Ligue 1, le Betis Séville se montrait trop gourmand durant les négociations, ce qui a bloqué l'arrivée du numéro 6. Néanmoins, les Gones auraient trouvé un remplaçant puisque Paul Akouokou, qui évolue également au Betis, devrait débarquer ce vendredi.

Comme le révèle le journal L'Équipe, Paul Akouokou serait en passe de rejoindre l'OL à quelques heures de la fin du mercato. Moins connu que son coéquipier argentin, le milieu de terrain ivoirien aurait tapé dans l'oeil de Laurent Blanc en personne, qui a convaincu l'Olympique Lyonnais de faire une offre pour le joueur de 25 ans, même s'il n'a pas vraiment le statut de titulaire en Liga, lui qui n'a débuté aucun des trois premiers matchs de la saison avec le Betis Séville.

L'OL lâche 3 millions d'euros pour Paul Akouokou

Apparu à 18 reprises, toutes compétitions confondues, la saison dernière, l'international ivoirien devrait donc être le numéro 6 tant attendu par Laurent Blanc depuis le début du mercato. Selon le quotidien sportif, l'OL devrait débourser environ 3 millions d'euros pour s'offrir Paul Akouokou, qui va donc tenter de s'imposer dans l'effectif rhodanien cette saison. Une somme qui pourrait provenir du gros transfert de Bradley Barcola au PSG.

Bien que le deal entre l'OL et le Betis Séville ait très bien avancé durant la nuit, tout n'est pas encore fait, et une mésentente entre les agents pourrait encore faire rater l'opération, même si les deux écuries sont assez confiantes. Paul Akouokou est à Lyon ce vendredi, dans l'espoir de pouvoir signer, au plus vite, le contrat avec son nouveau club.