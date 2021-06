PSG Mercato : C’est fait, Georginio Wijnaldum a signé son contrat

Publié par JEAN-LUC D le 08 juin 2021 à 07:41

Sauf énorme revirement spectaculaire de dernière minute, Georginio Wijnaldum va défendre les couleurs du PSG la saison prochaine. En fin de contrat avec Liverpool, le milieu de terrain néerlandais s’est engagé avec le club de la capitale.

Georginio Wijnaldum au PSG jusqu’en juin 2024

Il ne manque plus que le communiqué officiel du Paris Saint-Germain, mais l’affaire est bel et bien bouclée. D’après les toutes dernières révélations du journaliste italien Fabrizio Romano, Georginio Wijnaldum s’est engagée avec le Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin, l’international néerlandais a paraphé un bail de trois ans avec le PSG, soit jusqu’en 2024. À deux doigts de rejoindre le FC Barcelone, l’ancien joueur de Liverpool a vu le Paris Saint-Germain changer arriver une offre contractuelle beaucoup plus valorisante que ce que lui proposait le club espagnol. À deux jours de l’ouverture officielle du mercato estival, Leonardo tient ainsi son premier gros coup.

Visite médicale dans les « 48 heures » pour Wijnaldum

En pleine préparation de l'Euro 2020 la sélection des Pays-Bas, Georginio Wijnaldum va prochainement débarquer dans la capitale française afin de régler les derniers détails de sa nouvelle aventure avec le Paris Saint-Germain. En effet, le journal hollandais De Telegraaf confirme que Wijnaldum a signé en faveur du club de Nasser Al-Khelaïfi. Le média explique que l’ancien protégé de Jürgen Klopp en rejoignant le PSG a obtenu le « meilleur » contrat de sa carrière, avec plus de 10 millions d’euros par an.

À 30 ans, l’ancien milieu de terrain du PSV Eindhoven va passer sa visite médicale dans les « 48 heures », c’est-à-dire mardi ou au plus tard mercredi. Contrairement à ce que la presse barcelonaise affirmait, le PSG n’est pas arrivé au dernier moment dans le dossier Wijnaldum, Marcelo Van Der Kraan, journaliste néerlandais qui suit ce dossier, explique que : « Leonardo était en contact avec l'agent de Wijnaldum, Humphrey Nijman, depuis des semaines, et il a tenu parole. Contrairement à Barcelone, le directeur sportif du PSG a arrangé tous les détails et les conditions de ce transfert à une vitesse vertigineuse. »