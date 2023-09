Azzedine Ounahi n'est pas encore certain d'être Phocéen cette saison. Des rumeurs l'envoyant en Arabie saoudite circulent.

Mercato OM : Azzedine Ounahi finalement transféré en Arabie saoudite ?

Le sort d'Azzedine Ounahi n'est peut-être pas encore scellé. Alors que le mercato estival a fermé ses portes en France, l'Arabie saoudite peut toujours recruter. Si l'OM semble être passé à travers ses radars, le pays du Moyen-Orient aurait fini par repérer le milieu central de 23 ans. Sur la sellette cet été en raison d'un manque de temps de jeu, il n'est pas contre un départ.

Mais malgré les intérêts du FC Barcelone ou encore du PSG, le protégé de Marcelino est resté à Marseille. Une décision qui pourrait être de courte durée, puisque La Provence s'inquiète des rumeurs circulant sur son transfert en Arabie saoudite. Toutes les cases sont réunies pour le rendre possible : la Saudi Pro League est très attractive grâce à l'arrivée de nombreuses stars, les dirigeants saoudiens ont des moyens financiers colossaux, et le joueur veut partir. Al-Ahli et Al-Hilal ont été associés au Lion de l'Atlas.

L'Arabie saoudite offensive sur le marché, une aubaine pour l'OM

Véritable surprise de ce mercato estival, l'Arabie saoudite poursuit ses offensives et cela pourrait profiter à l'OM. Le club phocéen n'a pas réussi à faire de grosses ventes cet été. Le cas le plus marquant est sans doute celui de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain de 24 ans avait le potentiel pour renflouer les caisses phocéennes. Il a été prêté avec option d'achat obligatoire à la Lazio Rome. Un transfert décevant, car le montant de cette option n'est « que » de 13 millions d'euros + 5 millions de bonus. Or, le site Transfermarkt estime le joueur à 25 millions d'euros.

Avec l'Arabie saoudite, l'Olympique de Marseille pourrait se permettre d'être plus gourmand. Dans de nombreux cas, le pays du Moyen-Orient a formulé des offres difficiles à refuser pour les joueurs concernés. Dans leur futur contrat, leur salaire est multiplié par 4 voire 5. Difficile, donc, d'être totalement serein pour l'avenir d'Azzedine Ounahi. Reste à savoir si Pablo Longoria pourrait prendre le risque de laisser filer son joyau offensif contre un gros chèque. Le tout, sans pouvoir le remplacer dans l'immédiat.