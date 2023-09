Après Lionel Messi il y a quelques semaines, c’est au tour de Neymar de se livrer sur son passage au PSG. Une sortie médiatique qui a soulevé le courroux d’un ex-international français.

Mercato PSG : Neymar a vécu « l’enfer » à Paris avec Messi

Après six années passés sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Neymar a rejoint l’Arabie Saoudite et les rangs d’Al-Hilal. Plus gros achat de l’histoire du club de la capitale avec un transfert à 222 millions d’euros, l’attaquant brésilien a quitté la Ligue 1 en étant la plus grosse vente des Rouge et Bleu avec un départ qui a rapporté environ 100 millions d’euros. Mais l’ancien milieu offensif ne gardera pas un bon souvenir de son passage à Paris.

En effet, profitant d’une interview accordée au média local Esporte Espetacular, l’international brésilien est revenu sur sa relation avec Lionel Messi, en parlant de « l’enfer » qu’ils ont vécu ensemble au PSG. « Messi est allé au paradis avec l’Argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris, il a vécu l'enfer. Nous avons vécu l'enfer, lui et moi », a confié Neymar. Des propos qui ont fait beaucoup réagir en France.

Robert Pirès remet Neymar à sa place concernant le PSG

Si les supporters du Paris Saint-Germain n’ont pas hésité à répondre à Neymar à la hauteur des propos qu’il a tenu à l’endroit de leur club, certains observateurs ont été choqués par la sortie médiatique de l’ancien partenaire de Kylian Mbappé. Présent sur le plateau de l’émission Canal Football Club sur Canal+, l’ancien international français Robert Pirès a préféré se moquer du compatriote de Marquinhos qu’il a comparé à une pleureuse.

« J‘appelle ça des pleureuses. T’es joueur professionnel et faut savoir supporter la pression. Parfois quand t’es bon, t’es content de recevoir des éloges. Et quand tu n’es pas bon, ça fait partie du jeu. On a tous été critiqués. Et moi le premier quand je suis arrivé à Arsenal. Je devais remplacer Marc Overmars et on disait que j’étais nul. Je n’ai rien dit, j’ai continué à travailler et ça a fini par payer », a déclaré le champion du monde 1998.

De son côté, Christophe Jallet, qui a évolué au PSG de 1999 à 2014, estime que Neymar n’a récolté que ce qu’il a semé durant son passage chez les Rouge et Bleu. « À un moment donné, on est jugé à la hauteur de ce qu’on a donné. À un moment, il n’était pas à la hauteur de ce qu’il représentait », assure l’ex-Lyonnais.