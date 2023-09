Largement battu par le PSG hier soir (1-4), l'OL continue sa longue descente aux enfers, et Bradley Barcola a fait ses débuts avec Paris.

PSG : Les supporters de l'OL ne digèrent pas le départ de Bradley Barcola

Avec cette nouvelle défaite humiliante contre le PSG, l'OL pointe à la dernière place du championnat de Ligue 1, ce qui semble annoncer une saison particulièrement difficile pour les hommes de Laurent Blanc, qui ont perdu plusieurs cadres cet été. C'est le cas de Bradley Barcola, qui a rejoint le Paris Saint-Germain contre 45 millions d'euros il y a quelques jours, et qui a fait ses débuts avec son nouveau club hier soir, face à ses anciens coéquipiers.

Alors que l'on joue la 75e minute, Luis Enrique veut faire tourner, et fait rentrer le jeune Bradley Barcola à la place d'Ousmane Dembélé, ce qui marque le début du cauchemar pour le jeune attaquant de 21 ans. Sifflé à chaque fois qu'il touche le ballon, applaudi quand il se fait tacler, les supporters se sont montrés particulièrement virulents à son encontre, allant même jusqu'à l'insulter en chanson tous en cœur, alors qu'il était encore Lyonnais il y a quelques jours.

Le point de rupture atteint entre les supporters et la direction ?

Cependant, le cas Bradley Barcola n'est pas la seule chose qui animait les tribunes du Groupama Stadium hier soir, à l'occasion du match contre le PSG. En effet, une banderole a également été installée par les supporters lyonnais à l'encontre de Laurent Blanc, sur laquelle on pouvait lire : "Laurent Blanc, si tu n’as plus les c..... de te battre, démissionne." Une preuve, s'il en fallait, du ras-le-bol des Lyonnais, après ce début de saison complétement manqué (1N, 3D).

Selon les dernières rumeurs, l'avenir de Laurent Blanc sur le banc lyonnais serait déjà en danger après seulement quatre journées de championnat dans cette nouvelle saison. Une réunion pourrait d'ailleurs avoir lieu avec John Textor afin de décider du futur de l'ancien sélectionneur de l'Équipe de France.