Laissé libre par le PSG au terme de son contrat le 30 juin dernier, Sergio Ramos va rebondir dans un nouveau club cette saison. Il s’est livré à ce sujet.

Mercato PSG : Sergio Ramos retourne au FC Séville

Ne souhaitant pas évoluer sous les ordres de Luis Enrique, qui l’a privé de la dernière Coupe du monde avec l’Espagne, Sergio Ramos a préféré renoncer au nouveau contrat que lui offrait le Paris Saint-Germain au terme de son engagement initial cet été. Mais à 37 ans, l’ancien emblématique capitaine du Real Madrid ne compte pas encore raccrocher les crampons. Annoncé un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, au Qatar et en Arabie saoudite, l’ancien défenseur central du PSG devrait finalement rejoindre son club d’enfance, le FC Séville.

Dans une vidéo relayée ce lundi après-midi par le média Relevo, Ramos a officiellement annoncé son retour chez les Rojiblancos. « Revenir à la maison est toujours une joie énorme, donc merci beaucoup à vous pour l’accueil. Désormais, je dois passer les tests et toutes ces choses et après… », a déclaré l’ancien coéquipier de Lionel Messi, qui a donné les raisons de ce choix surprenant.

Sergio Ramos justifie son choix de revenir à Séville

18 ans après son transfert au Real Madrid contre un chèque de 27 millions d’euros, Sergio Ramos fait son grand retour au FC Séville. Pour le champion du monde 2010, ce retour aux sources est simplement un choix du cœur.

« Je suis très content de revenir et de pouvoir tenter de m’incorporer avant les prochaines échéances. Après nous aurons le temps de faire la conférence de presse et la présentation. J’avais envie de revenir à la maison et je ne me voyais pas signer ailleurs sans repasser par ici. Pour moi, c’est comme une dette envers mon père et mon grand-père , envers tout Séville, envers des choses qui étaient importantes pour moi et je sentais que c’était le moment », a expliqué le natif de Camas.

D’après les informations du quotidien espagnol Mundo Deportivo, Sergio Ramos a refusé de grosses propositions avant de venir à Séville. En effet, le média catalan révèle que Galatasaray proposait 11 millions d’euros annuels à Ramos, tandis qu’en Arabie saoudite, Al-Ittihad, le club de Karim Benzema, lui offrait jusqu’à 20 millions d’euros. Mais l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo a préféré revenir dans son club formateur.