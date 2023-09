Après le début de saison mitigé de l’OM, Pablo Longoria tente déjà de recruter un nouvel entraîneur, sans impacter l’avenir Marcelino à Marseille.

Mercato OM : Pablo Longoria tente d’attirer un entraîneur surprise à Marseille

L'arrivée de Marcelino à l'Olympique de Marseille en en remplacement d'Igor Tudor a suscité des attentes élevées, mais jusqu'à présent, le technicien espagnol peine à convaincre sur le banc phocéen. Malgré un recrutement estival ambitieux, marqué par l’arrivée de neuf nouvelles recrues, les performances de l'OM ne sont pas à la hauteur des attentes. Le début de saison de l'OM est décevant, marqué par une élimination précoce en Ligue des champions.

En Ligue 1, même si l'équipe entraînée par Marcelino occupe actuellement la 3e place au classement, son style de jeu ne rassure pas. Les matchs nuls contre le FC Nantes (1-1) et le FC Metz (2-2) suscitent des inquiétudes chez les supporters et observateurs de l'OM. Ces contre-performances ont alors rapidement placé Marcelino sous le feu des critiques. L’ancien coach de l’Athletic Bilbao est critiqué en particulier pour ses choix tactiques.

Le public marseillais attend un jeu plus dynamique et efficace, mais l'équipe semble encore en phase d'adaptation sous la direction de son nouveau coach. Et si pour l’instant, Marcelino n’est pas encore sous la menace d’un limogeage, la direction de l'OM envisage déjà des ajustements pour renforcer le staff technique. Selon les informations de l'insider Djamel, le président de l'OM, Pablo Longoria, et son directeur sportif, Javier Ribalta, compte profiter de la trêve internationale pour intégrer « un entraîneur de CPA afin de renforcer le staff de Marcelino ». Deux noms circulent déjà pour le poste.

Deux cibles figurent dans le collimateur de l’Olympique de Marseille

La source assure que Damien Della Santa, ancien entraîneur de l'OGC Nice, et Gianni Vio, ancien membre du staff technique de Tottenham, sont dans le viseur de l’OM. Les discussions entre les différentes parties devraient rapidement débuter. Il reste à déterminer qui sera choisi pour ce rôle crucial au sein de l'encadrement technique de l'OM. Quoi qu’il en soit, l’objectif de la direction OM est clair.

Il faudra améliorer les performances de l'équipe et trouver la bonne formule tactique qui permettra à l'effectif marseillais d’enchainer les victoires. La direction du club espère que l'ajout d'un nouvel entraîneur au staff de Marcelino contribuera à atteindre cet objectif et aider l'OM à atteindre un plus haut niveau sur la scène nationale et internationale.