Alors que Marco Verratti se rapprocherait du Qatar cet été, Luis Campos, conseiller football du Paris Saint-Germain FC (PSG), aurait déjà identifié le profil idéal pour le remplacer.

Mercato PSG : Manu Koné, prochain coup français du Paris SG ?

Alors qu’il ne veut pas de Marco Verratti dans son collectif, Luis Enrique aurait soufflé le nom du milieu de terrain de l’OM, Azzedine Ounahi, aux dirigeants du Paris Saint-Germain en vue d’un transfert lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, Media Foot assure que Luis Campos et Kylian Mbappé pencheraient plus pour une arrivée de l’international espoir français Manu Koné en cas de départ de Verratti.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, le joueur de 22 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 25 millions d’euros par le Borussia Mönchengladbach. Après des premiers contacts entre les deux parties durant l’été, le PSG pourrait ainsi revenir à la charge pour l'ancien joueur de Toulouse lors du mercato de cet hiver. Déjà très satisfait des performances de Warren Zaïre-Emery et de Manuel Ugarte, le champion de France en titre pourrait donc s’offrir un nouveau renfort au milieu de terrain dans quelques mois. Surtout que le départ de Marco Verratti se précise de plus en plus.

Paris Saint-Germain : Marco Verratti de plus en plus proche du Qatar

Profitant d’une session Questions/Réponses organisée par le quotidien Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin a publiquement annoncé que Marco Verratti va être transféré au Qatar, notamment à Al-Arabi SC, qui a recruté l’ancien défenseur parisien Abdou Diallo cet été, dans les prochains jours. Toujours selon la même source, ce transfert pourrait rapporter jusqu’à 50 millions d’euros dans les caisses du club de la capitale française.

« Verratti pourrait rendre bien des services au PSG, mais mon avis n'a aucune valeur : Luis Enrique ne veut pas de l’Italien qui va être transféré au Qatar avec Draxler. Pour Verratti, on parle d’une offre de 50M€ de Al-Arabi. Ce qui n’est pas sans poser des questions d’éthiques. Pour faire simple, le Qatar s’achète un joueur (en l’occurrence 2) et cela lui permet de remettre les comptes du PSG à flot. Je pense qu’on n’a pas fini d’en entendre parler, surtout en Espagne », explique Laurent Perrin.