Poussé vers la sortie au PSG, Marco Verratti s’apprête à faire ses adieux à la Ligue 1. Annoncé en Arabie saoudite, le milieu de terrain va signer au Qatar.

Mercato PSG : Marco Verratti a accepté l’offre d’Al-Arabi

Débarqué à l’été 2012 en provenance de Delfino Pescara contre un chèque de 12 millions d’euros, Marco Verratti ne portera plus le maillot du Paris Saint-Germain. Écarté de la liste des inscrits pour la Ligue des Champions, le joueur de 30 ans a définitivement compris qu’il n'entrait plus dans les plans du club de la capitale, surtout de son nouvel entraîneur Luis Enrique. D’après les informations de RMC Sport, l’international italien a accepté la proposition d’Al-Arabi. Pressenti à Al-Hilal, en Arabie saoudite durant plusieurs mois, le compatriote de Gianluigi Donnarumma va finalement rejoindre le championnat qatari.

Après onze années passés au Paris SG, Marco Verratti va donc tourner une page importante de sa carrière. Considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste, le Petit Hibou est régulièrement touché par des blessures récurrentes. Avec la nomination de Luis Enrique et un mercato estival des plus ambitieux, Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne veulent passer à autre chose. Verratti s’apprête donc à quitter la capitale avec une belle plus-value pour les Rouge et Bleu.

Un gros chèque dans les caisses du Paris SG grâce à Marco Verratti

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Marco Verratti ne devrait plus porter le maillot du Paris Saint-Germain. Comme annoncé depuis quelques semaines, le partenaire de Marquinhos va s’engager en faveur d’Al-Arabi. D’ailleurs, le journaliste espagnol Matteo Moretto assure que le champion d’Europe 2021 se trouve déjà à Doha et attend de passer sa visite médicale avant de signer en faveur du club de son ancien coéquipier Abdou Diallo. Si la destination peut constituer une triste fin pour le joueur, le champion de France en titre réalise une belle opération, puisque le transfert de Marco Verratti va rapporter 50 millions d’euros dans les caisses du clun. Il ne reste plus que l'officialisation de la nouvelle par les deux clubs.