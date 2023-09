De nouveau appelé par Didier Deschamps en Équipe de France, Brice Samba a reçu une autre grande nouvelle pendant cette trêve internationale.

RC Lens : Brice Samba nommé pour le Trophée Yachine

Auteur d'une saison exceptionnelle l'an passé, ce qui lui a valu d'être appelé en Équipe de France, Brice Samba a fait grande impression depuis son arrivée au RC Lens. Deuxième de Ligue 1 l'année dernière sous les ordres de Franck Haise, le gardien de but a été l'un des grands artisans de la qualification du RCL en Ligue des Champions. Et ses performances XXL lui ont également permis d'entrer dans la cour des grands.

En parallèle de la liste des nommés pour le Ballon d'Or, France Football a également révélé l'identité des 10 gardiens sélectionnés pour le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien sur une saison. Et aux côtés de prestigieux noms tels que Mike Maignan, Thibaut Courtois ou André Onana, on retrouve le nom de Brice Samba. Une excellente nouvelle pour le portier du RC Lens qui sera donc en concurrence avec les meilleurs gardiens du monde dans la course à ce prix. Sur ses réseaux sociaux, le joueur a partagé la nouvelle, accompagnée du message : "Gloire à Dieu".

Elye Wahi sera lui aussi de la partie

Et si Brice Samba sera présent à la cérémonie du Ballon d'Or pour sa nomination pour le Trophée Yachine, France Football a aussi mis en place le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune de la saison. Ainsi, le portier lensois ne sera pas le seul joueur du RCL à être à l'honneur, puisque la jeune recrue Elye Wahi a été nommée dans cette catégorie, en raison de son excellente saison avec le Montpellier HSC l'an passé.

Cependant, ces nominations de prestiges ne devraient pas se conclure sur une victoire des deux lensois. En effet, la concurrence est rude pour décrocher ces deux trophées, et le fait qu'ils n'aient, tous les deux, disputé que la Ligue 1 ne plaident pas en leur faveur. Les trophées seront remis à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or, qui se déroule le 30 octobre prochain.