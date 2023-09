Très ambitieux depuis sa nomination en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique a convaincu une grosse star de rester au sein de l’effectif du PSG.

Mercato PSG : Luis Enrique a rassuré Keylor Navas

Fortement pressenti sur le départ, Keylor Navas devrait finalement rester au Paris Saint-Germain cette saison. Le gardien de but costaricien sera donc la doublure de Gianluigi Donnarumma. Après le terrible accident de Sergio Rico, qui ne devrait pas revenir à la compétition de si tôt, le club de la capitale française s’offre ainsi un renfort de poids en vue des joutes européennes. Arrivé à l’été 2019 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 15 millions d’euros, le portier de 36 ans va honorer sa dernière année de contrat avec les Rouge et Bleu. Si les supporters et l’entraîneur parisien, Luis Enrique, peuvent se réjouir de disposer d’un second gardien de classe mondiale avec Keylor Navas, la décision de l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo, n’est pas forcément une bonne pour le monde au sein de l’effectif parisien.

Arnau Tenas relégué dans la hiérarchie par Keylor Navas

En effet, le maintien de Navas est une mauvaise surprise pour Arnau Tenas. Le portier espagnol de 22 ans, arrivé librement cet été au Paris SG dans l'optique d'être la doublure de Gianluigi Donnarumma, devrait donc se retrouver relégué au rang de numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens parisiens, comme le rapporte le journal sportif. La liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions confirme d’ailleurs les informations du média français, puisque Navas y est inscrit, ce qui écarte dans un premier temps la possibilité d’un départ longtemps évoqué durant le mercato.