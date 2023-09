Arrivé cet été, Luis Enrique rêve déjà d’un avenir à la Pep Guardiola sur le banc du PSG. Nasser Al-Khelaïfi lui a dévoilé la feuille de route pour le futur.

Mercato PSG : Luis Enrique espère rester longtemps au Paris SG

Après la large victoire du Paris Saint-Germain sur le terrain de l'Olympique Lyonnais dimanche passé, Luis Enrique a publiquement annoncé qu’il souhaite s’inscrire dans la durée sur le banc des Rouge et Bleu. « J’ai une très grande équipe. C’est à moi de m’en occuper. On a vu que les entraîneurs précédents ne sont pas restés très longtemps et moi, je veux rester très longtemps dans ce club », avait notamment déclaré le technicien espagnol. Et d’après les informations recueillies par Laurent Perrin, la volonté de continuer ensemble est réciproque.

« Luis Enrique espère rester longtemps au PSG et ce désir est réciproque. Les dirigeants savent que la stabilité est la meilleure arme pour progresser. La référence, c’est Pep Guardiola. Il est arrivé en 2016 à Manchester City, il a construit son équipe pièce par pièce, certes avec de gros moyens. Il a été champion d’Angleterre 5 fois, mais il a attendu 7 ans avant de gagner la Ligue des champions. Le PSG souhaite s’inscrire sur le long terme avec un entraîneur.

L’effectif actuel est jeune et cohérent. Il a une grosse marge de manœuvre. Un entraîneur a besoin de temps et de confiance pour avancer. Il ne faut pas repartir de zéro tous les deux ans », a expliqué le journaliste du quotidien Le Parisien sur Luis Enrique. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a indiqué à son nouvel entraîneur la feuille de route pour l’avenir des Rouge et Bleu.

« Plus « que les résultats », Al-Khelaïfi insiste sur le style

Avec la nomination de Luis Enrique cet été, le Paris Saint-Germain souhaite avoir des résultats, mais surtout un style de jeu attractif et agréable à regarder. Au micro de RMC Sport ce jeudi, le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi a encore insisté sur cette priorité pour l’avenir des Rouge et Bleu.

« Moi aussi je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment, du début de saison avec notre coach. On a beaucoup souffert ces dernières années, on veut vraiment voir notre équipe jouer au foot. Plus que les résultats, j'attends un style de jeu, un beau football. On veut encore progresser sur les prochains matchs, on n'est pas encore au top niveau, mais on est content », a assuré Al-Khelaïfi, en marge de sa réélection au poste de président de l'Association Européenne des Clubs.