PSG : Daniel Riolo lâche une bombe sur la blessure de Neymar Jr !

Publié par JEAN-LUC D le 21 février 2023 à 00:54

À quelques jours d’un match crucial de Champions League contre le Bayern Munich, le PSG a perdu Neymar sur blessure. Daniel Riolo a commenté cette nouvelle.

Alors que le Paris Saint-Germain se déplace à nouveau au stade Vélodrome dimanche pour affronter l’Olympique de Marseille, en clôture de la 25e journée de Ligue 1, avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 8 mars, Neymar s’est encore blessé à la cheville, lors de la victoire (4-3) face au LOSC, dimanche soir. Touché à la cheville, l’attaquant de 31 ans a quitté le terrain sur civière et en larmes. Après le match, le club de la capitale a produit un communiqué pour donner les premières nouvelles de la star brésilienne.

« Victime d’une entorse de la cheville durant la rencontre face à Lille, Neymar a passé une IRM ce jour. Celle-ci ne révèle pas de fracture. Un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures », a annoncé le PSG. Selon ces examens, Neymar devrait observer plusieurs semaines de rétablissement et manquera logiquement le Classique contre l’Olympique de Marseille dimanche, et probablement le déplacement à Munich le 8 mars prochain. Cependant, Daniel Riolo assure cette blessure du compatriote de Marquinhos ne serait pas forcément considérée comme une mauvaise nouvelle dans la capitale.

PSG : Christophe Galtier soulagé avec la blessure de Neymar ?

D’après les renseignements recueillis par le journaliste sportif, la blessure de Neymar Jr n’est pas forcément perçue comme un coup dur au Paris Saint-Germain. Sur les antennes de RMC, Daniel Riolo explique que la situation actuelle de la star brésilienne est un véritable soulagement pour l’entraîneur parisien Christophe Galtier.

« En interne, beaucoup espèrent que la blessure de Neymar dure, comme ça au moins les décisions seront faciles à prendre. Comme il est plus facile de jouer sans lui qu’avec lui, cela permettra à l’équipe d’être beaucoup plus compacte. Je précise que pour sa santé, même si je ne suis pas fan du joueur, évidemment que je ne lui souhaite aucun mal », a déclaré l’animateur de l’After Foot avant d’ajouter :

« mais si je parle pour le jeu de l’équipe et du PSG, c’est plutôt une bonne nouvelle s’il n’est pas là. Et je ne suis pas le seul à dire, car je le répète, au club, certain espèrent que l’absence dure un peu et que Neymar ne soit pas là contre l’OM et face au Bayern Munich en Ligue des Champions. »