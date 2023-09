En grande difficulté à l’OM en ce début de saison, Azzedine Ounahi peut désormais faire une croix sur une destination susceptible de l’accueillir cet été.

Mercato OM : Azzedine Ounahi s’éloigne de l’Arabie saoudite

Azzedine Ounahi vit actuellement un début de saison compliqué à l'Olympique de Marseille, où il est relégué au rang de remplaçants. Pour la troisième fois consécutive, le milieu de terrain marocain resté scotché sur le banc de touche lors du match nul de l’OM face au FC Nantes (1-1), sans même entrer en jeu.

Cette situation a suscité des spéculations sur son avenir, et l'entraîneur marseillais a récemment apporté des éclaircissements à ce sujet. Pour expliquer le faible temps de jeu d’Azzedine Ounahi et son utilisation sur le côté gauche, Marcelino a expliqué qu’il préférait miser sur d'autres options pour animer l’entrejeu de l'équipe phocéenne. Cette déclaration n’est pas rassurante pour le jeune joueur, qui pourrait envisager d’aller chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux.

Ces dernières semaines, l'Arabie saoudite était alors présentée comme la destination favorite pour accueillir Azzedine Ounahi. Deux clubs saoudiens en particulier, Al-Hilal et surtout Al-Ahli, semblaient prêts à investir entre 15 et 20 millions d'euros pour boucler sa signature. Cependant, cette possibilité vient de s’effondrer.

Le mercato saoudien a officiellement fermé ses portes

En effet, le championnat saoudien a clôturé son mercato le jeudi soir, mettant fin aux spéculations entourant un potentiel transfert d’Azzedine Ounahi vers l’Arabie saoudite. Le mercato estival saoudien a été particulièrement actif, avec l'arrivée de stars du football européen telles que Karim Benzema, Neymar ou encore Jordan Henderson. Désormais, les formations saoudiennes ne peuvent plus boucler des transferts supplémentaires et Azzedine Ounahi devrait finalement poursuivre son aventure à l’OM.

Pour le moment, la direction phocéenne maintient aussi la porte fermée pour son jeune milieu de terrain. Comme l’a récemment expliqué Pablo Longoria, l’OM a déjà refusé une offre pour Azzedine Ounahi et compte conserver son poulain cette saison. « En toute transparence, on a reçu seulement une offre de prêt pour Azzedine qu'on a refusée après cinq minutes, car on espère compter avec lui cette saison. On ferme la porte à tout départ », a-t-il assuré.