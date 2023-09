Susceptible de perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison en cours, le PSG prépare déjà ses plans pour le prochain mercato estival. Luis Campos aurait même déjà identifié son prochain gros coup.

Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia, héritier de Mbappé au Paris SG ?

Bien qu’il soit resté au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain après la clôture du marché des transferts de l’été, Kylian Mbappé continue d’animer les rumeurs autour du mercato. Et pour cause, le joueur dont le bail expire en juin prochain n'a toujours pas prolongé son contrat. Et en interne, les dirigeants parisiens seraient conscients du danger. En effet, selon les informations du média OK Diario, Nasser Al-Khelaïfi et les siens auraient d’ores et déjà pris conscience du départ de Kylian Mbappé pour l’été 2024.

La publication espagnole explique que même s’il signe un nouveau bail cette saison, ce sera juste pour éviter un départ libre, sinon il bénéficiera d’une clause spéciale pour rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Pour le remplacer, Luis Campos aurait inscrit le nom de la pépite norvégienne du SSC Naples, Khvicha Kvaratskhelia, sur ses tablettes. Mais il faudra convaincre Aurelio De Laurentiis.

Le Napoli demandera 170M€ pour laisser filer Khvicha Kvaratskhelia

Après avoir tenu tête à presque tous les clubs fortunés d’Europe et du Moyen-Orient pour Victor Osimhen, le Napoli pourrait à nouveau se trouver au coeur des rumeurs concernant le mercato dans les mois à venir. Et après avoir exigé 200 millions d’euros pour l’international nigérian de 24 ans, le champion d’Italie en titre pourrait demander au moins 170 millions d’euros pour Khvicha Kvaratskhelia. Après un investissement de plus de 300 millions d’euros pour recruter cet été, le Paris SG pourrait avoir du mal à se lancer dans une telle opération dans les mois à venir. Mais les réalistes du marché des transferts évoluent toujours.