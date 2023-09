Attendu au Qatar pour s’engager en faveur d’Al-Arabi SC, Marco Verratti va être suivi au Qatar par l’un de ses anciens coéquipiers du PSG. L’affaire est réglée.

Mercato PSG : Après Marco Verratti, Julian Draxler trouve un accord au Qatar

Cible principale de Daniel Riolo, Marco Verratti s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain après douze années de présence sous le maillot rouge et bleu. Informé début août par Luis Campos qu’il n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Luis Enrique, le milieu de terrain de 30 ans a trouvé un accord avec les dirigeants d’Al-Arabi pour rejoindre le championnat qatari cette saison, alors que le club qatari en avait déjà fait de même avec le Paris SG depuis plusieurs jours.

Jamais utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison en Ligue 1, Verratti va passer sa visite médicale avant de signer son contrat « dans les prochains jours. » Outre le Petit Hibou, Julian Draxler devrait lui aussi quitter le club de la capitale française. Apres plusieurs semaines de négociations, l’international allemand de 29 ans a trouvé un terrain d’entente avec Al-Ahli SC.

Le journaliste Loïc Tanzi assure ainsi qu’après Abdou Diallo, et avant Marco Verratti, c’est Julian Draxler qui a donné son accord ces dernières heures pour rejoindre le championnat du Qatar. Recruté en janvier 2017 contre un chèque de 36 millions d’euros, l'ancien milieu offensif de Wolfsbourg va quitter définitivement le PSG après un prêt non concluant au Benfica Lisbonne la saison passée. Si aucune information n’a fuité sur le coup de ce transfert, le départ de Julian Draxler pourrait rapporter entre 10 et 15 millions d’euros.