La date du retour d'Alexis Sanchez à l'Inter Milan pourrait être repoussée. L'attaquant chilien serait embêté par une maladie selon plusieurs sources.

Mercato OM : Alexis Sanchez touché par l'anémie et contraint de s'éloigner du football

Terrible nouvelle pour Alexis Sanchez. L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, qui a rejoint l'Inter Milan cet été malgré une envie de prolonger, a été diagnostiqué avec de l'anémie selon Foot Mercato. Cette maladie se caractérise par un nombre de globules rouges ou un taux d'hémoglobine inférieur à la normale. Cela l'aurait empêché de participer au premier match de qualification à la Coupe du Monde 2026 avec le Chili (ndlr : défaite 3-1 contre l'Uruguay).

Le média sportif précise qu'il s'agit des résultats des premières analyses. Alexis Sanchez devrait passer d'autres examens médicaux, pour comprendre le type et les causes de cette anémie. L'attaquant de 34 ans va sans doute s'éloigner des terrains de football pendant quelque temps, afin de régler ce problème de santé au plus vite. De son côté, l'Inter Milan est déjà au courant de l'affaire. La Gazzetta dello Sport ajoute que la formation italienne l'a su dès l'arrivée du joueur, lors de la visite médicale. Ce n'est donc pas une surprise, d'autant qu'il suivrait un traitement. En revanche, la direction ne connaît pas sa durée d'indisponibilité.

L'anémie, une des raisons de son départ de l'OM ?

Les supporters phocéens ne comprennent toujours pas le départ d'Alexis Sanchez. Il faut dire que Pablo Longoria, le président de l'OM, n'a pas été très convaincant dans ses justifications. « [...] On voulait des profils complémentaires à Vitinha, Aubameyang. On voulait un autre profil polyvalent comme Correa. Amine Harit peut également jouer en tant que deuxième attaquant. On a dû réfléchir à tout ces aspects » a-t-il déclaré en conférence de presse le 28 août dernier, à travers des propos récupérés par Football365. Avec 14 buts et 3 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1, Sanchez avait pourtant mis tout le monde d'accord sur le terrain.

Avec ce problème d'anémie qui survient dans la presse, on est en droit de se demander si ce n'est pas l'une des raisons de son départ. Sur le plan sportif, Alexis Sanchez a plus que répondu aux attentes du club phocéen. Or, Pablo Longoria n'a jamais cherché à prolonger son contrat, qui se terminait cet été. Pour le moment, aucune preuve ne vient appuyer cette thèse. Nous ne pouvons annoncer qu'une seule vérité : le retour de l'international chilien à l'Inter pourrait être retardé. Ce serait terrible alors que les Nerazzurri recevront le Milan AC le 16 septembre, en marge de la 4ème journée de la Série A.