Auteur d'un début de saison assez difficile avec le Stade Rennais, Amine Gouiri a pris une grande décision sur son avenir, et celle-ci a été officialisée.

Stade Rennais : Amine Gouiri n'a pas encore lancé sa saison

Auteur de 15 buts et 3 passes décisives la saison dernière, Amine Gouiri a rapidement conquis le coeur des supporters bretons. Malgré la blessure de Martin Terrier le 2 janvier dernier, qui a freiné sa progression, l'ancien joueur de l'OGC Nice s'est relancé, et a grandement contribué à la qualification des Rouge et Noir en Ligue Europa.

Alors forcément, sur ce nouvel exercice, les attentes envers l'attaquant franco-algérien étaient encore plus élevées que lors de son arrivée. Et sur les quatre premiers matchs de championnat, le bilan est assez terne pour le moment. Amine Gouiri n'a inscrit qu'un seul but, et peine à dynamiter le jeu offensif rennais comme c'était le cas ces derniers mois. En parallèle, l'avenir du joueur rennais est au coeur de l'actualité, et ce dernier a pris une grande décision, qui a été officialisée dimanche soir.

Amine Gouiri a choisi l'Algérie, Djamel Belmadi confirme

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, et c'est désormais officiel. Récemment sélectionné chez les Bleuets, notamment pour le dernier Euro Espoirs, Amine Gouiri jouera désormais pour l'Algérie. Un choix confirmé, et officialisé par son nouveau séléctionneur, Djamel Belmadi, invité de l'After Foot dimanche soir sur RMC. "J'ai dit qu'Amine Gouri avait déjà changé sa nationalité sportive. C'est un secret pour personne, c'est officiel."

L'attaquant du Stade Rennais pourrait donc connaître sa toute première sélection avec les Fennecs lors du prochain rassemblement en novembre prochain à l'occasion des qualifications à la Coupe du monde. Pour cela, il faudra se montrer beaucoup plus performant sous le maillot du SRFC.