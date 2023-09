Refusant de prolonger son contrat avec l’OM, Alexis Sanchez est finalement retourné à l’Inter Milan où les choses ne se passent pas comme il l’espérait.

Mercato OM : Alexis Sanchez en difficulté à l’Inter Milan

Après avoir réalisé une excellente saison à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a fait le choix de revenir en Italie cet été. Malgré les approches de la direction marseillaise en vue de prolonger son contrat, l’international chilien avait déjà une idée en tête. Libre de tout contrat cet été, il a finalement accepté de retourner à l’Inter Milan. Sauf que son retour chez les Nerazzurri ne se déroule pas comme prévu. Depuis l’entame de la saison, Alexis Sanchez n'a pas encore disputé le moindre match avec l'Inter Milan. Et pour cause, le joueur de 34 ans a été jugé trop juste physiquement pour participer aux rencontres contre Cagliari le 28 août et contre la Fiorentina le 3 septembre dernier.

L’entraîneur Simone Inzaghi a préféré miser sur d’autres options pour animer son attaque en attendant que l’ancien Barcelonais retrouve pleinement ses capacités physiques. Cependant, l’attaquant de 34 ans a rejoint l'équipe nationale du Chili durant la trêve internationale. Cette décision, selon les informations du média chilien, El Mercurio, passe très mal auprès de la direction de l’Inter Milan.

Alexis Sanchez, une décision qui passe mal à l'Inter Milan

Au lieu de profiter de cette pause pour se mettre en forme, Alexis Sanchez a privilégié un retour en sélection. Ce choix risque de tendre les relations entre l’attaquant expérimenté et le club italien. D’autant plus que la condition physique du joueur reste préoccupante. La Gazzetta dello Sport indique en effet que l’ancien buteur d’Arsenal et de Manchester United souffre d'une anémie qui a été détectée lors du voyage avec sa sélection.

Sa condition de santé nécessitera des examens supplémentaires à son retour en Italie, ce qui signifie qu’Alexis Sanchez devra encore patienter avant de faire ses débuts avec l'Inter Milan cette saison. Sa participation au derby contre l'AC Milan est donc incertaine, et la situation se complique pour l’ancien Barcelonais qui espérait revenir en force en Italie après son passage réussi à l'OM. Reste à voir comment l'Inter Milan gérera cette situation délicate et comment Alexis Sanchez pourra surmonter ces difficultés.