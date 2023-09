Arrivé cet été contre un chèque de 60 millions d'euros, une recrue du PSG a déjà conquis tout le monde, et est sous le charme de son nouveau club.

Mercato PSG : Manuel Ugarte, une adaptation à vitesse grand V

Beaucoup d'observateurs avaient des doutes lorsque Luis Campos est allé chercher Manuel Ugarte au Sporting Portugal contre un chèque de 60 millions d'euros. Mais après un mois de compétition sous le maillot parisien, force est de constater que le milieu uruguayen s'est déjà fait une place dans le onze de Luis Enrique, et il sera sans doute bien difficile de lui la prendre. En quatre matchs de championnat disputés, les statistiques parlent pour lui. Manuel Ugarte a déjà récupéré un total de 41 ballons, soit plus que n'importe quel autre joueur évoluant en Ligue 1.

Si le départ de Marco Verratti, en passe d'être officialisé, fait très mal aux supporters du PSG, les dirigeants ont peut-être déjà trouvé son remplaçant avec le joueur uruguayen. Et en plus d'être ultra performant sur le terrain, Manuel Ugarte est humble, et s'est récemment montré très élogieux envers le club de la capitale, et plus précisément son entraîneur et ses coéquipiers.

"Tout ça me rend meilleur pour être à leur niveau"

Dans une interview accordée à Oh My Goal, Manuel Ugarte s'est livré sur ses débuts au Paris Saint-Germain. Conscient qu'il réalise un très bon début de saison, le joueur de 22 ans a déclaré que ses coéquipiers et son entraîneur, Luis Enrique, avaient un rôle prépondérant dans sa progression. "Par le club où je joue, le coach qu'on a et les joueurs d'une telle qualité, tout ça me rend meilleur pour être à leur niveau."

Derrière, l'ancien joueur du Sporting Portugal n'a pas manqué de comparer la Ligue 1 au championnat portugais, et affirme qu'il y a une différence, notamment sur le plan physique. "Pour moi, le football français est beaucoup plus physique que le football portugais. Le championnat français est très compétitif." En plus d'avoir Luis Enrique en tant qu'entraîneur au PSG, Manuel Ugarte a la chance d'évoluer sous les ordres de Marcelo Bielsa en sélection, où il se trouve actuellement. Samedi, il a disputé l'intégralité de la rencontre de l'Uruguay face au Chili, remportée 3-1 par la Céleste.