Après avoir assuré l'essentiel face à l'Irlande jeudi, l'Équipe de France affronte l'Allemagne ce mardi en amical. Voici la compo des Bleus.

Allemagne-France : Les Bleus veulent finir en beauté

Intraitable depuis le début des qualifications à l'Euro 2024 avec cinq victoires en autant de rencontres, l'Équipe de France s'apprête à défier l'Allemagne avec une confiance maximale. Depuis le 18 décembre dernier et la terrible défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas encaissé le moindre but et marchent littéralement sur leurs adversaires. En face, difficile d'en dire autant pour la Mannschaft.

Battus 4-1 par le Japon samedi dernier, les Allemands restent sur trois défaites consécutives, et viennent tout juste de se séparer d'Hansi Flick, suppléer provisoirement par un certain Rudi Völler, vainqueur de la Ligue des Champions avec l'OM et Didier Deschamps en 1993. Des belles retrouvailles en perspective, et pour l'occasion, Didier Deschamps prépare des changements dans sa composition de départ.

Une défense remaniée, Kolo Muani titulaire

Pour cette rencontre sans véritable enjeu, Didier Deschamps va en profiter pour donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas beaucoup joué ces derniers mois sous le maillot tricolore. Selon RMC Sport, la défense française sera complètement remaniée, avec un duo Saliba-Upamecano en charnière centrale, accompagnés de Benjamin Pavard et de Théo Hernandez sur les côtés. Au milieu, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont pressentis pour débuter.

De son côté, L'Équipe annonce que Randal Kolo Muani, blessé depuis deux semaines, sera titularisé sur le front de l'attaque française, avec Kingsley Coman et Kylian Mbappé à ses côtés pour l'accompagner.

La compo probable de l'Équipe de France face à l'Allemagne :

Gardien : M. Maignan

Défenseurs : B. Pavard, D. Upamecano, W. Saliba, T. Hernandez

Milieux : A. Tchouaméni, A. Griezmann, E. Camavinga

Attaquants : K. Coman, R. Kolo Muani, K. Mbappé