L'avenir de Pablo Longoria, lié à celui de Frank McCourt, va très prochainement s'écrire loin de Marseille. La vente OM au Saoudiens se rapproche tout comme le départ du propriétaire et du président du club phocéen.

Vente OM : Pablo Longoria dans les valises de Frank McCourt ?

C'est fin aout 2016 que Frank McCourt a racheté l'OM. L'homme d'affaires américain, annoncé comme le sauveur de l'écurie phocéenne, grâce à son expérience réussie chez les Dodgers de Los Angeles, n'a malheureusement pas fait de miracles au club phocéen. Sous sa gestion, l'Olympique de Marseille n'est pas devenu plus riche sur le plan économique et non plus sur celui des trophées. Comme le propriétaire de l'OM, le président Pablo Longoria ne manquera donc pas terriblement aux supporters marseillais en cas de reprise du club par les Saoudiens.

Concernant cette arrivée de milliardaires saoudiens aux commandes de l'Olympique de Marseille, c'est de nouveau Thibaud Vézirian qui joue les agitateurs de bonnes nouvelles. Selon le journaliste perché sur ce dossier depuis son début, la vente OM est proche et cela ne souffre de l'ombre d'aucun doute.

Selon lui, « On sait ce qui va arriver, de façon inéluctable. La réalité, c’est qu’il y aura un petit effet de surprise, et comme pour Newcastle, du jour au lendemain, il faudra que ça devienne officiel.» Autrement, la vente du club ou l'implication des Saoudiens dans le financement de l'équipe cet été serait déjà visible.

Pablo Longoria a déjà un point de chute

Il tient son argument par le fait que le mercato estival de l'Olympique de Marseille a été très animé pendant que le club traine encore un déficit financier important. Pablo Longoria a d'ailleurs essayé d'apporter des réponses à cette assertion en affirmant qu'il n'a acheté de nouveaux joueurs que parce qu'il a vendu quelques anciens. La direction de l'OM n'a donc sorti que très peu d'argent.

Malgré cette ligne de défense plutôt crédible de l'espagnol, Thibaud Vézirian persiste et signe sur le fait que les derniers achats du club phocéen sont le fait de l'arrivée de l'Arabie Saoudite dans son fonctionnement. Les jours ou semaines de Pablo Longoria à la présidence du club sont donc comptés, un peu comme ceux de Frank McCourt après la vente.

À noter que Frank McCourt avait racheté l'OM 50 millions d'euros, un montant qu'il compte quadrupler du fait des investissements non négligeables qu'il a faits depuis sa prise des commandes du club phocéen. Son bras droit Pablo Longoria, qui vient de se faire élire à l’association européenne des clubs à l’UEFA, sait déjà où aller une fois les passations de charges faites. Il pourrait donc se consacrer prochainement à cette institution au rachat de l'OM.