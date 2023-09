L’OM prépare la réception de Toulouse dimanche prochain, et un soutien de taille se précise pour cette rencontre en championnat.

OM : Marcelino devra vite redresser la barre face à Toulouse

Après une coupure internationale de quinze jours, l’Olympique de Marseille se prépare à retrouver la Ligue 1 ce week-end. Les Marseillais ont été accrochés lors de leur dernier match contre le FC Nantes (1-1) et cherchent à rebondir le plus rapidement possible. L'entraîneur Marcelino, critiqué pour ses choix tactiques, a besoin d'une performance solide pour calmer les critiques et redresser la barre.

La réception de Toulouse prévue ce dimanche soir au Vélodrome est d'une grande importance pour l'OM, qui doit impérativement s'imposer à domicile pour rester bien placé au classement. Tout résultat autre qu'une victoire devrait place Marcelino dans une position peu confortable. Les coéquipiers de Valentin Rongier, conscients de l'enjeu de ce match, devront réaliser une performance impeccable pour éviter une autre soirée difficile. Et pour y parvenir, les Olympiens pourront compter sur un Vélodrome des grands soirs.

Une forte mobilisation attendue au Vélodrome

Selon les informations relayées par la La Minute OM, plus de 62 000 billets ont déjà été vendus pour le match entre l’Olympique de Marseille entre Toulouse, ce qui indique une forte affluence attendue pour ce match. Si le Vélodrome n'est pas encore à guichets fermés, il ne reste que très peu de places disponibles pour cette rencontre. L'ambiance s'annonce donc électrique pour cette rencontre comptant pour la 5e journée de Ligue 1.

Marcelino sait qu’il pourra compter sur le soutien passionné des supporters alors qu'il cherche à guider l'OM vers une nouvelle victoire à domicile. Le technicien espagnol et ses troupes savent aussi que la pression est sur leurs épaules pour obtenir un résultat positif après la trêve. Reste à voir si l'OM sera à la hauteur de l'occasion. Rendez-vous ce dimanche à partir de 17h au Vélodrome.