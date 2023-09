En difficulté à l’OM en début de saison, Mattéo Guendouzi a rejoint la Lazio Rome cet été. La direction du club italien a levé le voile sur son transfert.

Mercato OM : Des négociations compliquées pour Mattéo Guendouzi

L'Olympique de Marseille a connu un mercato estival très agité, marqué par l’arrivée de 9 nouvelles recrues. Dans le même temps, le club phocéen cherchait à se séparer de certains de ses actifs afin de rééquilibrer ses finances. C'est dans cette optique que Mattéo Guendouzi a quitté l'OM lors de la dernière phase du mercato estival pour rejoindre la Lazio Rome.

Le milieu de terrain tricolore a rejoint le club italien sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire, dont le montant total s'élève à 18 millions d'euros, bonus compris. Ainsi, le joueur de 24 ans a découvert le championnat italien cette saison sous les couleurs des Biancocelesti. Mattéo Guendouzi a surtout impressionné lors de son premier match avec la Lazio Rome, où il a contribué à la victoire de son équipe contre Naples (2-1). Malgré un but refusé, sa performance avait suscité des éloges à son égard.

Présent en conférence de presse, Angelo Fabiani, directeur sportif de la Lazio, est alors revenu sur les circonstances du transfert de Mattéo Guendouzi et a souligné que les négociations n'avaient pas été simples. « Guendouzi a fait l'objet de négociations longues et difficiles, il fallait se mettre d'accord sur de nombreux éléments », a-t-il déclaré dans des propos relayés par le journaliste Gianluca Di Marzio.

Mattéo Guendouzi était déterminé à rejoindre la Lazio Rome

En effet, Pablo Longoria et la direction de l’OM exigeaient un gros chèque avant de céder son joueur. Cependant, Mattéo Guendouzi avait clairement exprimé son désir de rejoindre la Lazio Rome et avait rejeté plusieurs autres offres pour le faire. Cette ferme volonté du joueur a contribué à décanter son transfert. « Il ne voulait que la Lazio, il était à l'aéroport avec sa valise pendant plusieurs jours avant de venir ici et il a refusé plusieurs offres », a expliqué le dirigeant italien.

Cette détermination de Mattéo Guendouzi à rejoindre la Lazio Rome montre bien son engagement envers le club italien et sa motivation à réussir dans ce nouveau chapitre de sa carrière. Les supporters de la Lazio peuvent donc avoir de grands espoirs en leur nouvelle recrue, qui semble déjà s'adapter rapidement à son nouvel environnement.