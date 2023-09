Officiellement présenté à la presse ce mercredi soir, Mattéo Guendouzi est revenu sur son départ l'OM pour la Lazio Rome en lâchant un indice sur son futur.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi est heureux à la Lazio Rome

Lors de la victoire de la Lazio Rome face à Naples (2-1) dans le cadre de la 3e journée de Serie A, Mattéo Guendouzi a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Entré en jeu en seconde mi-temps, le milieu de terrain français a été un atout très précieux pour les Biancocelesti en livrant une prestation remarquable. Sa grande débauche d’énergies, sa lecture du jeu et ses qualités athlétiques ont été saluées par le vestiaire de la Lazio.

Ce mercredi, plus de deux semaines après son arrivée en provenance de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a officiellement été présenté à la presse. Ce passage médiatique a permis d’en savoir plus sur les raisons de son transfert. Fortement courtisé en Premier League cet été, l’ancien joueur d’Arsenal a refusé plusieurs offres en vue de découvrir la Serie A. D’ailleurs, Mattéo Guendouzi ne cache pas sa joie d’ouvrir ce nouveau chapitre de sa carrière. « C’est un plaisir d'être ici. Merci au club, au directeur général et à Maurizio Sarri qui ont rendu mon transfert possible », a-t-il déclaré. Ses paroles mettent en lumière plusieurs aspects importants de sa mentalité et de sa vision du football.

Mattéo Guendouzi veut s’inscrire dans la durée à la Lazio Rome

Tout d'abord, Mattéo Guendouzi exprime sa gratitude envers le club et l'entraîneur, Maurizio Sarri, pour avoir facilité son transfert. Il souhaitait rejoindre la Lazio Rome cet été et a vu son souhait s’accomplir. Cette reconnaissance montre son respect envers son nouveau et son désir de s'intégrer rapidement chez les Biancocelesti. Ensuite, Mattéo Guendouzi a abordé la question du niveau de la Serie A. Il qualifie le championnat italien comme « l’un des meilleurs au monde ».

Même si chaque championnat est différent, le milieu de terrain de 24 ans souligne que la Serie A est réputée pour sa rigueur et sa compétitivité. Cette prise de conscience de la difficulté du championnat italien est un signe positif, montrant qu'il est prêt à relever ce défi et à s'adapter à un nouveau style de jeu. Prêté par l’OM, Mattéo Guendouzi espère surtout s’inscrire dans la durée à la Lazio Rome. « Je serai heureux si je peux rester pendant de nombreuses années ». Reste à savoir si les dirigeants romains lèveront son option d’achat fixée à 18 millions d’euros, bonus inclus, au terme de la saison.