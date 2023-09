En déplacement sur la pelouse de Reims dimanche, le Stade Brestois ne pourra pas compter sur un effectif au complet. Une absence est déjà actée.

Stade Brestois : Kamory Doumbia absent à Reims

Prêté par le Stade de Reims au SB29 cet été, Kamory Doumbia attend toujours de faire ses grands débuts sous le maillot du Stade Brestois. Malheureusement pour lui, ce ne sera pas pour ce week-end. Selon les informations divulguées par Le Télégramme, l'international malien ne pourra pas être convoqué par Éric Roy, pour la simple et bonne raison qu'une clause figurant dans son contrat lui interdit de jouer face au Stade de Reims. Cela est valable aussi bien pour le match aller prévu dimanche, que pour le match retour qui se jouera en fin de saison à Francis Le Blé, le 11 mai 2024.

Le milieu de 20 ans va donc pouvoir bénéficier d'un peu plus de repos que ses coéquipiers, ce qui devrait lui permettre de se remettre de la trêve internationale où il a participé au deux rencontres avec le Mali. Le 8 septembre, il s'est même offert un joli doublé face au Soudan du Sud.

Reims-Stade Brestois : Deux équipes au jeu séduisant

Ce n'est peut-être pas l'affiche la plus alléchante de la 5e journée de Ligue 1, mais au vu du niveau de jeu affiché par les deux équipes sur ce début de saison, ce match pourrait bien être l'un des plus spectaculaires du week-end. Respectivement 4e et 6e, le Stade de Reims et le SB29 possèdent le même nombre de points (7) et de buts encaissés (5). Si les Bretons sont sur une dynamique moins positive que les Rémois suite à leur défaite à Marseille (2-0) et au match nul face au SRFC (0-0), les intentions sont bien présentes dans le jeu.

Côté rémois, hormis la défaite au Vélodrome lors de la première journée de Ligue 1, le début de saison se passe plutôt bien avec deux victoires et un nul sur les trois derniers matchs. Will Still aura donc à coeur de poursuivre cette belle série, face à des Brestois désireux de renouer avec le succès.