Blessé depuis le mois de janvier, Martin Terrier aurait dû revenir il y a quelques semaines, mais sa blessure est légèrement plus grave que prévue.

Stade Rennais : Toujours pas de date pour Martin Terrier

Ce jeudi, Ouest-France a donné des nouvelles fraîches sur l'état de santé de Martin Terrier. Victime d'une rupture des ligaments croisés en janvier dernier, l'attaquant français est toujours en phase de reprise, et son retour se rapproche petit à petit. Cependant, le processus est légèrement plus long que prévu, et cela s'explique par une blessure qui a été encore un peu plus grave qu'elle ne l'était déjà.

Comme l'explique le préparateur physique du Borussia Mönchengladbach, Nicolas Dyon, également passé par le SRFC de 2009 à 2013, la blessure de Martin Terrier a provoqué des dégats légèrement plus importants qu'une simple rupture des ligaments. "Cela montre que ce n’était pas une rupture isolée des croisés, qui implique en moyenne six mois d’indisponibilité. Qu’il y avait d’autres dommages dans l’articulation du genou, ayant provoqué aussi une fonte musculaire et rajouté du délai."

Désormais, un retour de Martin Terrier est imminent, même si aucune date n'a été donnée. Il reste encore quelques étapes à réaliser dans sa rééducation, comme l'explique Nicolas Dyon. "Après une reprise partielle avec le groupe, le joueur fait des entraînements complets avec des situations de duels. Puis il y a le retour à la compétition, avant la dernière marche, celle où on peut dire qu’il a retrouvé son niveau. Autant d’étapes incompressibles."

Un retour espéré face à Lille ? Martin Terrier dément

Autre information dévoilée par le quotidien régional, le joueur rennais aurait secrètement espéré, il y a quelques semaines, revenir pour la réception du LOSC samedi au Roazhon Park, avant de se rendre à l'évidence sur le fait qu'il est encore trop tôt pour retrouver la compétition.

Une révélation qui en a surpris plus d'un, à commencer par le principal intéressé. Via son compte X, Martin Terrier a réagi à l'article publié sur le réseau social, en y allant de son petit commentaire. "Ah bon ? Je n’étais pas au courant." Une information de Ouest-France qui n'a donc pas vraiment fait l'unanimité.

Bruno Genesio a donné de bonnes nouvelles

Présent ce vendredi en conférence de presse, Bruno Genesio a donné des nouvelles de son attaquant, en affirmant qu'il avait repris les séances collectives "Martin va très bien. Il s'est entraîné avec nous depuis 4-5 jours, il fait quasiment les entraînements complets avec nous, il n'a rien perdu. Pour l'instant, on a quand même donné quelques consignes à ses opposants directs, de ne pas non plus être dans l'engagement à 100 %, mais il n'a pas d'appréhension et se sent plutôt bien donc on avance." Néanmoins, l'entraîneur breton n'a pas souhaité communiqué une date de retour, mais l'attaquant français est sur la bonne voie selon ses dires.