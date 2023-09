Désireux de vider son loft pour cette saison, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, serait parvenu à un précieux accord pour une transaction en attaque.

Mercato PSG : Julian Draxler va bien rejoindre le Qatar

Malgré la fin du mercato estival en France, le Paris Saint-Germain continue de dégraisser son effectif. Ainsi, après avoir officialisé le départ de Marco Verratti hier, et trouvé un accord total pour Édouard Michut, le club de la capitale française serait également sur le point de boucler le transfert de Julian Draxler.

Alors qu'il avait dernièrement réclamé un temps de réflexion suite à des soucis familiaux, le milieu offensif de 29 ans serait finalement prêt à rejoindre les rangs d’Al-Ahli dans les prochains jours. Selon les informations de Florian Plettenberg de la chaîne Sky Sports Allemagne, Julian Draxler aurait décidé hier après-midi de répondre favorablement à l'appel du Qatar et d’Al-Ahli. Une nouvelle transaction qui devrait rapporter gros au PSG.

Un chèque de plus de 20M€ dans les caisses du PSG ?

À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Julian Draxler s’apprête donc à rejoindre le championnat qatari. Les détails économiques de ce deal, qui semblait pourtant compromis, ont filtré, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG s'en sortent très bien. En effet, Florian Plettenberg assure que l’ancien meneur de jeu de Wolfsburg va parapher un bail de deux ans dans le Golfe, soit jusqu'en juin 2025, avec un salaire qui devrait être nettement supérieur aux 7 millions d’euros annuels que lui versait Paris.

De son côté, le champion de France en titre va empocher une indemnité de transfert de plus de 20 millions d’euros. Un joli coup pour un joueur dont Luis Enrique ne voulait pas dans son groupe. Il va arriver à Doha vendredi ou samedi. Sa visite médicale aura lieu au Qatar ce week-end.