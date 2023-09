Dans une situation critique au classement, le RC Lens doit absolument s'imposer face au FC Metz, et devra faire avec un effectif décimé.

RC Lens : De nombreuses absences au RCL face au FC Metz

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent au RC Lens. Déjà confronté à un début de saison particulièrement pénible avec seulement un point pris sur douze possibles, les Sang et Or font face à une cascade d'absences pour la rencontre face au FC Metz prévue samedi à Bollaert. Présent ce jeudi en conférence de presse, Franck Haise a confirmé les forfaits de plusieurs joueurs de l'effectif lensois. Suspendus, Facundo Medina et Neil El Aynaoui ne seront pas de la partie, tout comme David Pereira Da Costa, touché à l'épaule lors du match amical face à Charleroi (1-1).

Même son de cloche pour Wuilker Farinez et Jimmy Cabot, blessés depuis de nombreux mois. En plus des absences, Franck Haise doit également se confronter à plusieurs incertitudes. Massadio Haïdara, Andy Diouf ainsi que Nampalys Mendy ne sont pas totalement aptes, et une décision doit être prise vendredi.

Przemyslaw Frankowski sera bien présent

Voilà enfin une nouvelle qui devrait faire souffler les supporters du RC Lens. Malgré sa sortie sur blessure lors de la débâcle lensoise (3-0) à Monaco, Przemyslaw Frankowski sera à la disposition de son entraîneur samedi soir à Bollaert. Très influant sur le jeu lensois la saison dernière, le piston polonais n'est pas aussi efficace en ce début de saison, à l'image de ses coéquipiers.

Pas convoqué avec la Pologne lors du dernier rassemblement, le joueur de 28 ans a bénéficié de deux semaines pour se remettre d'aplomb, et il devra se montrer à la hauteur samedi soir afin d'aider son équipe à décrocher le premier succès de la saison lensoise.