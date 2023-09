Comme cela était pressenti, Marcelino pourra compter sur une forte mobilisation pour le match entre l’OM et Toulouse, prévu dimanche soir au Vélodrome.

OM-Mercato : Le Vélodrome à guichets fermés pour la 24e fois consécutive

L'Olympique de Marseille se prépare à affronter Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1. L'enjeu est clair pour les Phocéens, ils devront obtenir les trois points pour renouer avec la victoire après un match nul décevant face au FC Nantes. Malgré leur invincibilité en championnat, les hommes de Marcelino cherchent à retrouver leur dynamique positive et à engranger de la confiance avant une série de déplacements difficiles contre l'Ajax, le PSG et l'AS Monaco.

Le match contre Toulouse sera donc l'occasion pour l'OM de vite renouer avec le succès après une coupure d’une dizaine de joueurs. D’ailleurs, le club phocéen va bénéficier du fervent soutien de ses supporters, qui une fois de plus rempliront le stade Vélodrome à guichets fermés. La direction de l’OM a annoncé la nouvelle via son site officiel, soulignant que ce sera le 24e match consécutif à guichets fermés en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a décidé de récompenser ses supporters

Cette série d’affluences a débuté le 1er mai 2022 lors du match contre Lyon, et elle perdure depuis plus de 500 jours, ce qui témoigne de l'engagement et de la passion des supporters phocéens. En reconnaissance de cet incroyable soutien sans faille, l'OM a décidé de récompenser ses fans en leur offrant une priorité de 48 heures pour l'achat du pack comprenant les billets pour les rencontres à venir contre Lyon le 29 octobre et l'AEK Athènes le 30 novembre.

Cette initiative vise à remercier les supporters présents lors du match contre Toulouse et à les encourager à continuer de soutenir l'équipe tout au long de la saison. En attendant, la pression sera sur les épaules de Marcelino et ses hommes pour offrir une performance convaincante à domicile et répondre aux attentes de leurs supporters. Valentin Rongier et ses coéquipiers sont déterminés à s’imposer face aux Toulousains afin de maintenir leur position en haut du classement et à regagner la confiance nécessaire pour affronter les défis à venir.