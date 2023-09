Avant son match de la cinquième journée de Ligue 1 contre l’OGC Nice, ce vendredi soir, le PSG a annoncé une importante signature pour son équipe féminine.

Mercato PSG : Grace Geyoro prolonge jusqu’en juin 2028

Deux jours après l’officialisation du transfert de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain réalise une autre très belle opération avec la prolongation d’une taulière de l’équipe des féminines. Annoncée sur le départ lors du dernier mercato estival et pressentie du côté de Chelsea, Grace Geyoro renouvelle finalement son engagement avec son club formateur.

À quelques heures du choc de Ligue 1 contre l’OGC Nice au Parc des Princes, le club de la capitale française a annoncé la bonne nouvelle à ses supporters. Libre le 30 juin prochain, la milieu de terrain de 26 ans est désormais liée aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2028, soit un nouveau contrat de cinq ans.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de sa capitaine Grace Geyoro pour cinq années supplémentaires. L’internationale française est désormais liée au Club jusqu’au 30 juin 2028. L’ensemble du Club félicite Grace pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur pour les saisons à venir sous le maillot du Paris Saint-Germain », écrit le Paris SG sur son site officiel. Après l’annonce de sa prolongation, l’internationale tricolore a exprimé sa joie de continuer l’aventure.

Grace Geyoro évoque sa fierté de poursuivre l’aventure à Paris

Pour les médias du Paris Saint-Germain, Grace Geyoro a évoqué sa fierté de poursuivre l'aventure avec les Rouge et Bleu pour les cinq prochaines années. La capitaine du Paris Saint-Germain Féminin a également dévoilé ses ambitions pour la saison à venir. « Cette prolongation, c’est énormément de fierté. Je porte ces couleurs depuis plusieurs années maintenant. Je les ai en moi et je les défends toujours à 200%. C’est une fierté de pouvoir continuer l’aventure. Je suis très heureuse et je prends beaucoup de plaisir à porter ce maillot », a notamment réagi la protégée de coach Gérard Prêcheur.