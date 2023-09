Avant la rencontre entre l’OM et Toulouse prévue ce dimanche soir au Vélodrome, Marcelino a fait une énorme précision sur son dispositif tactique.

OM : Marcelino dément un changement tactique contre Toulouse

3e de la Ligue 1 derrière le PSG et l'AS Monaco, l’Olympique de Marseille connaît un début de saison en dents de scie malgré son statut d'équipe invaincue en championnat. Les deux derniers matchs à l'extérieur, contre Metz (2-2) et Nantes (1-1), ont laissé un goût de frustration aux supporters et aux joueurs. Lors de ces deux rencontres à l’extérieur, les Marseillais auraient dû repartir avec des victoires, mais ils ont fini par obtenir le point du nul.

Ces contre-performances en dehors du Vélodrome suscitent alors des interrogations et des doutes sur la capacité de l'OM à maintenir un niveau de jeu constant en ce début de saison. Face à cette situation, des rumeurs circulent même sur un éventuel changement de système de jeu de Marcelino pour le prochain match contre Toulouse.

Cependant, l'entraîneur de l'OM a tenu à démentir cette information lors de sa conférence de presse en précisant : « un changement de système de jeu à l’OM ? Oui, c'est possible, mais pas contre Toulouse. Il faudra avoir le temps de le travailler, une idée a besoin de temps. Sur les pas en avant, on verra dimanche. Parfois, on a été un peu irrégulier. Petit à petit, on arrive à trouver une continuité. »

Marcelino privilégie la stabilité pour le moment à Marseille

Marcelino reconnaît la nécessité de mettre en place des changements pour améliorer la performance de l'équipe, mais il souligne également qu'un tel changement tactique nécessite du temps pour être assimilé par les joueurs. Il semble donc que l'entraîneur espagnol privilégie la stabilité et la continuité pour le moment.

Quoi qu’il en soit, l’OM devra rapidement retrouver son meilleur niveau de jeu, d'autant plus que des matchs difficiles contre l'Ajax, le PSG et l'AS Monaco se profilent à l'horizon. Marcelino travaille sur des solutions pour améliorer la régularité de l'équipe, mais il faudra du temps pour que ces changements se traduisent sur le terrain. Les supporters de l'OM espèrent que leur équipe pourra enchaîner des victoires pour continuer à rivaliser en tête de la Ligue 1 et briller sur la scène européenne.