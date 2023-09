Le Parc des Princes a été le théâtre d'un véritable renversement de situation alors que le Paris Saint-Germain a subi une défaite choquante face à l'OGC Nice, avec un score final de 2-3.

PSG-Nice (2-3) : grosse victoire de l'OGC Nice

La rencontre a débuté sur les chapeaux de roue lorsque Terem Moffi, l'attaquant niçois, a ouvert le score à la 21e minute pour l’OGC Nice. Cependant, Kylian Mbappé a répondu rapidement pour le PSG en égalisant à la 29e minute avec une superbe reprise de volée aux abords de la surface de réparation niçoise.

La deuxième mi-temps a vu Gaëtan Laborde inscrire le deuxième but pour Nice à la 53e minute, suivi d'une performance remarquable de Terem Moffi, qui a marqué son deuxième but de la soirée à la 68e minute. Son but spectaculaire a été le résultat d'une série de dribbles dévastateurs qui ont laissé Gianluigi Donnarumma impuissant.

Cependant, Kylian Mbappé a montré sa classe en inscrivant un but improbable à la 87e minute pour le PSG, mais ce fut insuffisant pour renverser la situation.

Cette victoire sensationnelle permet à l'OGC Nice de s'emparer de la deuxième place du championnat, juste derrière l'AS Monaco. Pour le PSG, cette soirée qui était censée être un hommage à Marco Verratti s'est transformée en un véritable cauchemar, laissant les supporters parisiens abasourdis.