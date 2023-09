En conférence de presse, l'entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy, a partagé son sentiment sur sa situation au club. Menacé en toute fin de mercato, il est aujourd’hui soulagé de baigner dans un meilleur état d'esprit pour travailler.

Mercato FC Nantes : Pierre Aristouy aime mieux ce moment d’apaisement

Après les deux premiers matchs de la saison en Ligue 1 perdus contre Toulouse FC (2-1) puis face à Lille OSC (2-0), Pierre Aristouy, était clairement sur la sellette chez les Canaris. Sauvé par ces deux derniers matchs nuls face à l’As Monaco puis contre Olympique de Marseille (3-3 et 1-1), il a depuis été conforté dans sa position de coach nantais par son président Waldemar Kita avec une prolongation de son contrat jusqu'en juin 2025.

À 43 ans, l’ancien attaquant, devenu entraîneur, peut enfin se projeter à la tête de son équipe sur la durée, ce qui va renforcer son autorité sur son groupe. Au moment d’affronter Clermont Foot demain dimanche, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, il est revenu sur sa situation en expliquant que « C’est beaucoup plus apaisant de pouvoir travailler sans la pression immédiate du résultat du week-end ».

Parlant de son effectif qui sera à l’affiche pour la rencontre à venir, le coach sauveur des Canaris de la Ligue 2 en fin de saison dernière a ajouté : « Les joueurs m’amènent beaucoup de sérénité parce qu’ils travaillent bien. Je prends beaucoup de plaisir à m’occuper de ces garçons. J’ai la sensation que les mecs, à 99,9 %, sont impliqués dans le projet, dans le club et ont cette envie de bien faire. Il est évident que de pouvoir travailler sans la pression immédiate du résultat du week-end, c’est beaucoup plus apaisant. Mais d’une manière plus générale, la fin du mercato, un effectif plus stable, la qualité sur les séances et un encrage encore plus important sur ce qu’on souhaite faire… »

Pierre Aristouy peut désormais envisager l'avenir avec plus de confiance, tandis que le FC Nantes tente de se remettre sur les rails après un début de saison difficile. Un bon résultat du FCN à Clermont permettrait à l'équipe de remonter dans le haut du classement pour changer de la saison dernière.