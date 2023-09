Dans une position délicate sur le banc de l’ASSE depuis le début de la saison, Laurent Batlles est désormais fixé sur son sort dans le Chaudron.

Mercato ASSE : Laurent Batlles était fixé sur son sort avant le match à Caen

Annoncé il y a quelques semaines par le média spécialisé Peuple-Vert, l’avenir de Laurent Batlles est bel et bien en danger à l’AS Saint-Étienne. Vendredi, le journal Le Progrès a confirmé que le sort de l’entraîneur stéphanois était en partie conditionné à un résultat face au SM Caen.

« Dans le viseur de Roland Romeyer depuis plusieurs mois, le président du directoire estime que le costume d’entraineur de l’ASSE est trop grand pour celui qui a fait monter Troyes en Ligue 1 en 2021. Sauvé par son excellente seconde partie de saison lors de l’exercice précédent, il ne passerait pas la fin de l’été si Saint-Etienne devait s’incliner chez le leader caennais », explique le média régional. Une information également confirmée par L’Équipe, qui faisait état d’un ras le bol général de Roland Romeyer envers les décisionnaires sportifs mis en place. Mais le principal concerné ne semble pas vraiment se soucier de la question.

Laurent Batlles veut avancer avec l'ASSE sans se soucier de son avenir

Nommé en juillet 2022, Laurent Batlles est sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2024. Mais selon plusieurs sources concordantes, le technicien de 47 ans pourrait être licencié avant même la fin de cet engagement. Questionné en conférence de presse sur la précarité de son poste à la tête des Verts, Laurent Batlles n’a pas montré de signes de soulagement après la victoire de son équipe sur le terrain du SM Caen.

« Non je ne suis pas spécialement soulagé, je vous l’ai dit, j’ai déjà vécu l’année dernière la même chose à la même époque. Je sais que dans un club comme l’ASSE il faut avancer et travailler et prouver comme partout. J’essaye de faire les choses de la meilleure des façons avec aussi des changements de joueurs, des changements d’effectif, des départs. Il faut appréhender tout ça et ça ne se fait pas en quelques semaines. Alors, non ce n’est pas usant, ça fait simplement parti de mon métier », a déclaré Laurent Batlles.