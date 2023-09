Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mardi au Parc des Princes contre le Borussia. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, pourrait procéder à un changement dans son onze de départ.

PSG : Randal Kolo Muani préféré à Gonçalo Ramos

Quatre jours après une défaite surprise en championnat, le Paris Saint-Germain va lancer sa saison européenne face au Borussia Dortmund, mardi à 21 heures, au Parc des Princes. Pour cette rencontre comptant pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Luis Enrique espère pouvoir compter sur un maximum de force en présence. Avant la conférence de presse prévue à 13 heures, le club de la capitale a publié son point médical.

Et comme attendu, Nuno Mendes, de retour de blessure et victime d’une petite infection, Marco Asensio, qui poursuit son protocole de soins, ainsi que Presnel Kimpembe, qui continue son travail de réhabilitation, ne seront pas dans le groupe du PSG pour la réception des Allemands. Pour le reste, le successeur de Christophe Galtier devrait compter sur un groupe élargi puisque Nordi Mukiele et Kang-In Lee ne sont pas cités dans le communiqué médical. De retour d’une longue blessure, le défenseur polyvalent et le milieu offensif sud-coréen devraient donc être à la disposition de Luis Enrique pour ce match.

Concernant la composition d’équipe, Marquinhos et Manuel Ugarte devraient retrouver leur place dans le onze de départ. Discret depuis son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos a peu de chances d’être titulaire contre le Borussia Dortmund. Randal Kolo Muani pourrait être préféré au buteur portugais pour épauler Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Contrairement à son coéquipier de 22 ans, l’international français de 24 ans a marqué des points aux yeux de l’entraîneur parisien lors du match contre l’OGC Nice. Pour le reste, Gianluigi Donnarumma va tenir son rôle dans les cages. Au milieu de terrain, le jeune Zaïre-Emery et Vitinha vont accompagner Manuel Ugarte.

La combo probable du PSG face à Dortmund

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez

Milieux : Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha

Attaquants: Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.