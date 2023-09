Frâichement nommé entraîneur de l'OL, Fabio Grosso a été présenté devant la presse ce lundi, et a confirmé l'intérêt de l'OM cet été.

Mercato OL : Fabio Grosso conscient du travail qui l'attend

Moins de 24 heures après avoir assisté au match nul de sa nouvelle équipe face au Havre au Groupama Stadium (0-0), Fabio Grosso a été présenté devant les médias ce lundi matin en tant que nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Passé par le club de 2007 à 2009 où il a disputé 78 rencontres, l'ex-international italien est déterminé à faire de grandes choses, même s'il est conscient que le défi s'annonce corsé.

"On va parler avec les joueurs puis on commencera à travailler. On ne redonne pas de la confiance en un jour. Ca ne va pas être un parcours facile, mais les choses qui ne sont pas faciles sont à la fin très belles." N'ayant toujours pas gagné la moindre rencontre depuis le début du championnat, la situation de l'OL est alarmante. Fabio Grosso a déjà prévu un début de semaine chargée pour inverser la tendance le plus rapidement possible.

Les contacts avec l'OM cet été étaient réels

Avant l'arrivée de Marcelino, déjà très contesté ces dernières heures, Pablo Longoria avait ciblé Fabio Grosso pour succéder à Igor Tudor sur le banc de l'OM. Interrogé à ce sujet ce lundi en conférence de presse, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais a confirmé qu'il avait bien eu des contacts avec les dirigeants marseillais. "J'ai choisi d'attendre. A Marseille, on a discuté et après les dirigeants ont fait d'autres choix. Je leur ai dit 'good luck'. Après, j'ai attendu quelque chose qui me plaisait vraiment. J'aime prendre des risques." Fabio Grosso va rapidement recroiser la route de l'Olympique de Marseille, puisque les deux équipes s'affronteront le 29 octobre prochain au stade Vélodrome pour le premier Olympico de la saison.